Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння

Українські захисники можуть використовувати винищувачі F-16, поставлені Нідерландами, для бомбардування військових об'єктів на території РФ. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі журналістам перед початком зустрічі очільників оборонних відомств НАТО в Брюсселі 17 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.
Він нагадав, що Україна має дотримуватися міжнародного права. За його словами, міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані.
"Ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони. Це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. Отже, для військових цілей.", - повідомив Брекельманс.відео дня
У коментарі журналістам він порушив питання щодо підтримки України та наголосив, що вона наразі є ключовим пріоритетом.
"Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля.", - сказав міністр оборони Нідерландів.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
F-16 в Україні - що відомо
Нагадаємо, раніше аналітики Defense Express повідомляли, що Україна активно залучає винищувачі у боротьбі з РФ. Наприклад, було відомо, що українські війська могли збити Су-30 російських окупантів над Чорним морем з ЗРК Patriot або — застосувавши винищувач F-16.
Згодом російські ЗМІ повідомили, про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем. У виданні Army Recognition зазначили, що бомбардувальник окупантів Су-34 міг бути збитий українським F-16, який вдарив удосконаленою ракетою AIM-9X Sidewinder.
Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що до кінця 2024 року Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Данії. Кількість літаків, які передадуть ЗСУ, не розголошується з міркувань безпеки.
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