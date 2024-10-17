Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння

Міжнародне право дозволяє бити по військових обʼєктах Росії.

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Україна може використовувати F-16 для ударів по РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники можуть використовувати винищувачі F-16, поставлені Нідерландами, для бомбардування військових об'єктів на території РФ. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі журналістам перед початком зустрічі очільників оборонних відомств НАТО в Брюсселі 17 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що Україна має дотримуватися міжнародного права. За його словами, міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані.

"Ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони. Це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. Отже, для військових цілей.", - повідомив Брекельманс. відео дня

У коментарі журналістам він порушив питання щодо підтримки України та наголосив, що вона наразі є ключовим пріоритетом.

"Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля.", - сказав міністр оборони Нідерландів.

F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше аналітики Defense Express повідомляли, що Україна активно залучає винищувачі у боротьбі з РФ. Наприклад, було відомо, що українські війська могли збити Су-30 російських окупантів над Чорним морем з ЗРК Patriot або — застосувавши винищувач F-16.

Згодом російські ЗМІ повідомили, про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем. У виданні Army Recognition зазначили, що бомбардувальник окупантів Су-34 міг бути збитий українським F-16, який вдарив удосконаленою ракетою AIM-9X Sidewinder.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що до кінця 2024 року Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Данії. Кількість літаків, які передадуть ЗСУ, не розголошується з міркувань безпеки.

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