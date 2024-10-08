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Дозвіл Заходу на удари вглиб РФ: у Раді дали несподіваний прогноз

Олексій Тесля
8 жовтня 2024, 18:06оновлено 8 жовтня, 18:44
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Єгор Чернєв назвав два варіанти ухвалення рішення про удари вглиб території РФ.
Чернєв
Єгор Чернєв оцінив імовірність отримання дозволу на удари по РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/cherneve, Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Не виключений варіант, що Захід може зняти обмеження для України на удари вглиб країни-агресора РФ під час засідання групи "Рамштайн", заявив заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Водночас він не відкидає варіанту, що це рішення може бути ухвалено негласно. Таку думку він висловив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Я припускаю, що рішення може бути там (на "Рамштайн" - ред.) ухвалено, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - пояснив він.

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Водночас нардеп не відкидає й такого варіанту, що рішення можуть ухвалити, але його оголошення відтермінують до завершення виборів президента у США.

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть ухвалені (рішення - ред.). Головне, щоб були ухвалені. Анонси - це вже потім", - додав Чернєв.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Раніше в The Telegraph повідомили, що Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території країни-агресора Росії західними ракетами через помилку нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна місяцями лобіювала скасування обмеження з боку США на нанесення ударів західною зброєю по території вглиб території країни-агресора РФ. Стало відомо, що президент США Джо Байден занадто обережний, щоб відсунути цю "червону лінію" зараз. Однак дати подібний дозвіл він може після виборів в Америці.

Як повідомлялося раніше, союзник Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що підтримує політику скасування обмежень на застосування Україною західного озброєння щодо Росії. На його думку, політика обмежень шкодить обороноздатності України.

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