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Ізраїльські військові знищили одного із керівників ХАМАС

Юлія Куришко
17 жовтня 2023, 08:59 оновлено 17 жовтня, 09:37
Ліквідований керівник відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.
Ізраїльські військові знищили одного із керівників ХАМАС
Ізраїль знищив керівника ХАМАС / колаж: Главред, фото: depositphotos.com, скріншот: t.me/idfofficial

Ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа.

Як повідомили у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки Ізраїлю у Telegram, що військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Мазіні відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

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Ізраїльські військові знищили одного із керівників ХАМАС
ЦАХАЛ знищив керівника ХАМАС / скріншот: Telegram

Війна в Ізраїлі: що відомо

Нагадаємо, що Ізраїль заявив про початок "довгої і важкої війни". Станом ранок 8 жовтня було відомо про близько 300 загиблих в Ізраїлі. Ізраїльський прем’єр повідомив, що війна була нав’язана Ізраїлю через атаку ХАМАС.

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС. Відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в районі все ще є терористи.

Прем’єр Ізраїлю зробив заяву щодо продовження війни проти ХАМАС. Громадяни Ізраїлю об’єднані і боряться за свою батьківщину, як леви. Також він наголосив, що у цій боротьбі Ізраїль отримує "величезну міжнародну підтримку".

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