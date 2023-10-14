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"Це лише початок": прем’єр Ізраїлю зробив заяву щодо продовження війни проти ХАМАС

Альона Вороніна
14 жовтня 2023, 09:47 оновлено 14 жовтня, 10:36
У той же час США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі.
Армия обороны Израиля, Биньямин Нетаньяху
Прем’єр Ізраїлю зробив заяву щодо продовження війни проти ХАМАС/ колаж: Главред, фото: Twitter Армія оборони Ізраїля, УНІАН

Після того, як Ізраїль у відповідь на атаку ХАМАС уже майже тиждень завдає авіаударів по Сектору Гази, ізраїльський прем’єрміністр Біньямін Нетаньяху звернувся із заявою до свого народу і наголосив, що такі удари – це "лише початок".

Нетаньяху звернувся із короткою заявою до нації для підвищення морального духу на тлі війни, пише The Times of Israel.

Він зазначив, що громадяни Ізраїлю об’єднані і боряться за свою батьківщину, як леви. Також він наголосив, що у цій боротьбі Ізраїль отримує "величезну міжнародну підтримку".

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"Ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги, і ніколи не пробачимо. І ми ніколи не дозволимо світу чи будь-кому забути ці жорстокості, яких не чинили єврейському народу багато десятиліть. Ми б’ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую: це лише початок. Наші вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі. Але я вам кажу, що це лише початок. Ми знищимо ХАМАС і переможемо. Це займе час, але ми закінчимо цю війну сильнішими, ніж будь-коли", – заявив Нетаньяху.

Ночные удары ЦАХАЛ по объектам ХАМАС в секторе Газа
Нічні удари ЦАХАЛ по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа/ скрін

Дивіться відео нічних ударів ЦАХАЛ по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа:

США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі

У той же час CNN з посиланням на американських чиновників повідомляє, що Сполучені Штати Америки готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти готується на випадок, якщо йому накажуть наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позицію американських сил. Цей підрозділ зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, до нього входить понад 2000 морських піхотинців і моряків. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога. При цьому зазначається, що відповідного наказу підрозділу ще не давали.

США не просили Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Газа

Також стало відомо, що Сполучені Штати не просили Ізраїль призупинити початок наземної операції у Секторі Газа до моменту, поки палестинцям буде забезпечено безпечний прохід. Про це сказав високопоставлений американський чиновник, повідомляє NBC News.

"США вважають, що Ізраїль намагається звести до мінімуму шкоду для мирного населення, але, враховуючи, що ракетні обстріли з Гази тривають протягом тижня, Ізраїль має потребу, право та зобов’язання відповісти операціями, які вони вважають необхідними", – навело видання слова чиновника.

У той же час видання The Washington Post з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази повідомило, що під час одного з ударів Ізраїлю по Сектору Газа загинули десятки людей, які евакуювалися, і понад 200 отримали поранення.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.

8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

Ввечері 13 жовтня повідомлялося, що армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази і проводить рейди. Ізраїльські військові збираються ліквідувати терористів і звільнити полонених.

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