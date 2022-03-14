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Ізраїль відкрито підтримав Київ і засудив військовий напад Росії на Україну

14 березня 2022, 15:22

Ізраїльська держава не має наміру допомагати Москві у питанні обходу санкцій Заходу, сказав Яїр Лапід.

Ізраїль
Ізраїль відправляє в Україну гуманітарну допомогу / Reuters

Ізраїль, позиція якого щодо війни РФ з Україною була неоднозначною, відкрито підтримав Київ. Єрусалим засуджує російську агресію, порушення територіальної цілісності держави і вбивства цивільного населення. Діям Москви немає виправдань. Сприяти Росії в обході санкцій Заходу ізраїльська держава не буде. Про це заявив міністр закордонних справ країни Яїр Лапід.

"Ізраїль не стане шляхом для обходу санкцій, які Захід впровадив щодо Росії. МЗС Ізраїлю погоджує питання з партнерами, включаючи Банк Ізраїлю, Мінфін, Мінекономіки, адміністрації аеропортів, Міненергетики та іншими", - пише Лапід у своєму Twitter-акаунті.

Єрусалим засуджує військову інтервенцію Росії в Україну, закликає припинити бойові дії і вбивства цивільного населення.

"Не може бути виправдане порушення територіальної цілісності країни і вбивство цивільного населення", - сказав дипломат.

Також він додав, що Ізраїль разом з США і Європою працюватиме над тим, щоб зупинити війну.

"Ізраїль зробить все можливе, щоб допомогти посередницьким зусиллям, зупинити стрілянину і відновити мир. Ми працюємо разом з нашим найбільшим союзником, Сполученими Штатами, і нашими європейськими друзями, щоб запобігти продовженню цієї трагедії", - запевнив Лапід.

При цьому він зазначив, що Ізраїль і Словаччина працюють над доставкою гуманітарної допомоги Україні.

"Наразі Ізраїль відправив в Україну понад 100 тонн медичного обладнання, генераторів та інших товарів, і ми дякуємо уряду Словаччини за співпрацю", - підкреслив Яїр Лапід.

Раніше президент Зеленський сказав, що Єрусалим може стати тією точкою, де Україна та Росія домовляться про мир. Як вважає гарант, глава ізраїльського уряду Беннет може серйозно повпливати на перемовини.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 14 лютого зробив заяву, що Ізраїль стане посередником у перемовинах України та Росії щодо врегулювання військового конфлікту.

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