Ізраїль - посередник у перемовинах України з РФ: у Зеленського заявили про згоду Єрусалиму

Україна продовжує перемовини з Ізраїлем - Єрмак / УНІАН

Офіційний Єрусалим згоден стати посередником у перемовному процесі між Україною та Росією. При цьому ізраїльська держава може взяти участь у вирішенні гуманітарних питань. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що Ізраїль згоден стати посередником у перемовинах щодо врегулювання військового конфлікту Москви з Києвом. Також українська сторона проводить перемовини з ізраїльською стороною з приводу участі Єрусалиму в гуманітарній складовій.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - зазначив Єрмак.

Також він додав, що Ізраїль відкриє в'їзд для родичів громадян України, які вже знаходяться в цій країні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим може стати тією точкою, де Україна та Росія домовляться про мирне врегулювання військового конфлікту. На думку гаранта, прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет може серйозно вплинути на процес перемовин.