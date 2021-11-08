Напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні: в ЄС звинувачують Лукашенка

Мигранты уже пытались прорваться через границу/ скриншот

Європейський союз уважно стежить за ситуацією з міграційною кризою на кордоні Білорусі та Польщі та готовий до подальших санкцій через нові загрози.

Те, що відбувається, в Єврокомісії називають "відчайдушною спробою режиму Лукашенка використовувати людей як інструмент для дестабілізації Європейського Союзу", пише "Європейська правда".

"Згідно з нашою інформацією, кілька сотень людей зібралися на території Білорусі поблизу кордону з Польщею. За останній час польська влада повідомляла про 3 тисячі спроб перетину кордону щотижня. Це триваюча відчайдушна спроба режиму Лукашенка використовувати людей як інструмент для дестабілізації Європейського Союзу", - передає видання слова представника Єврокомісії.

Спікер також заявив, що в ЄС триває підготовка нового пакету санкцій проти режиму Лукашенка, але не сказав, коли він може бути оголошений.

читайте такожВійська Польщі переведені в бойову готовність на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами"Триває робота з модифікації санкційного режиму проти Білорусі з урахуванням нових загроз, у тому числі використанням мігрантів у власних цілях. ЄС готовий до подальших дій у відповідь на неприпустимі дії режиму Лукашенка", - додав він.

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У Брюсселі також зазначили, що ведуть переговори з країнами, з яких приїжджають мігранти в Білорусь, щоб пояснити їм ситуацію. Серед таких країн спікер назвав Туреччину.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Сотні мігрантів з Близького Сходу вже роблять спроби прорватися на територію Польщі з Білорусі. На кордоні знаходяться польські прикордонники, військовослужбовці та поліцейські. Попри атаки, ситуація, за даними польського МВС, залишається під контролем.

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