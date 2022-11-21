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Через інцидент у Польщі Росія буде і далі пробивати кордони НАТО-Невзлін

21 листопада 2022, 17:22

Путін, сам того не бажаючи, перевірив реакцію НАТО на ракетні атаки і буде продовжувати, як терорист.

Леонід Невзлін, Польща, ракета
Якщо Росія не отримає різкої реакції на падіння ракети в Польщі, вона не зупиниться - Леонід Невзлін / Колаж УНІАН

Падіння ракети в Польщі-це не та провокація, якою Росія хотіла промацати НАТО, проте Кремль може скористатися цією ситуацією і обернути її на свою користь. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін.

"Природно, якщо нічого не станеться в результаті польського інциденту і Росії не будуть пред'явлені серйозні рахунки у військовому або економічному сенсі, то вона буде і далі пробивати кордони. Тому що всі бандити і терористи завжди поводяться однаково - вони мацають розмір кордону і якщо тут їх б'ють, то далі не йдуть", - вважає Невзлін.

На думку Невзліна, в мілітаристському сенсі, Путіна вже достатньою мірою знекровили і позбавили будь-якої надії на перемогу, але при цьому Україна поки не виробляє таких наступальних дій, які б відбили у нього бажання йти далі.

"Ми щоразу відповідаємо на попередній напад терористів. Чи буде це змінено? Обов'язково буде. І навіть якщо НАТО вступить у війну (як би вони цього не хотіли), Я не розумію, навіщо до цього доводити. Тобто навіщо це робити, якщо видно, що Путіну страшно, він не впевнений і хоче переговорів...тут йдеться про долю України. Вона вирішується або на полі бою, або в переговорах про те, як Росія йде, віддає всі території і виплачує репарації. Тобто або капітуляція, або поразка", - сказав російсько-ізраїльський бізнесмен.

Раніше Главред писав, що у Росії ще є козир, який здатний змінити хід війни на її користь. За словами директора Інституту трансформації суспільства, економіста і політолога Олега Соскіна, це спроба Росії просунутися по Сувалкському коридору до Калінінграда.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що нашу країну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем протиповітряної оборони для того, щоб схилити Росію до прийняття "формули миру".

Війна в Україні - новини:

війна в Україні Леонід Невзлін
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