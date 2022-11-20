"Наші повинні взяти Джанкой і Євпаторію": експерт озвучив "плани" ВСУ до кінця року

Експерт озвучив "плани" ЗСУ до кінця року / Фото УНІАН

Після визволення Херсона ЗСУ візьмуться за звільнення Донбасу і візьмуть міста на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду зазначив, що з 70-80% ймовірністю до кінця листопада наші повинні взяти Джанкой і Євпаторію.

"Після цього зупинити їх буде практично неможливо. Якщо тільки не буде відмови від подальшого постачання України артилерійськими і ракетними системами. Але такого не може бути", - зазначив експерт.

Також Соскін впевнений, що ЗСУ проб'ють коридор в районі Сватового і Троїцького.

"Мабуть, все-таки зайдуть в Луганську область. І до нового року можуть підібратися до Луганська. Луганська область - це буде новий фронт цієї війни. Також до кінця грудня можуть відбити Запорізьку АЕС та Енергодар. Те, що лівий берег Херсонської області буде звільнений, це точно. Не знаю, як буде з Мелітополем і далі. Але Маріуполь навряд чи звільнять найближчим часом", - підсумувало політолог.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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