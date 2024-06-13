Польща категорично проти передачі систем Patriot Україні: назвали причини

Американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні, наголосив Яцек Сєвєра.

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Польща проти передачі ППО Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив, що Польща відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на території країни. Переміщення всієї батареї є небезпечним.

Також глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера в ефірі радіо ZET заявив, що американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні. Американська система Patriot "однозначно не може" перекидатися з Польщі в Україну. Сєвєра пояснив це кількома причинами.

"Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі", - заявив він. відео дня

Сєвєра зауважив, що не знає деталей передавання США Patriot Україні. Саме тому він попросив про розмову з цього приводу зі своїм американським колегою – радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Яцек Сєвєра каже, що "розгортання військ починається передусім із захисту власних формувань, тобто з протиповітряної оборони". З його слів, необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.

"Кожна батарея та пускова установка Patriot на території Республіки Польща посилює безпеку", - наголосив голова Бюро нацбезпеки.

За його словами, батареї Patriot можна розділити або перемістити в інші місця, однак пересування усієї батареї є дуже небезпечним.

Що відомо про Patriot / Главред

Водночас заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив у соцмережі X (Twitter), що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу.

"Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо і це не зміниться", - написав Томчик.

Зауважимо, у виданні The New York Times з'явилася інформація, що США нібито думають відправити до України дислоковану в Польщі американську систему Patriot. До слова, вона захищає логістичний хаб у Жешуві. Через нього в Україну надходить значна частина військової допомоги. Видання NYT не уточнило, чи йдеться про передавання всієї батареї – восьми пускових установок з радарами та іншим обладнанням – чи лише про окремі її елементи.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини заявив, що Україна отримає нові системи ППО, зокрема "Patriot". Крім цього, ФРН передасть Україні ракети та боєприпаси. Він також зазначив, що для відновлення та відбудови України потрібно не менше як $500 млрд.

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot. Німеччина передає Україні чверть власного запасу систем протиповітряної оборони Patriot, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яку доставлять найближчим часом.

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