'Не повинні виключати': у Польщі заговорили про відправлення військ в Україну

Польські війська можуть опинитися в Україні, заявив Радослав Сікорський.

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У Польщі не виключили відправку військ в Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 окрема бригада морської піхоти

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував імовірність відправки польських військових в Україну.

За його словами, не можна виключати того, що польські війська можуть опинитися в Україні, повідомляє агентство Reuters.

Водночас глава польського зовнішньополітичного відомства не уточнив, яку роль можуть відігравати польські війська в Україні.

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"Ми не повинні виключати цього", - додав Сікорський, відповідаючи на запитання про те, чи готова Польща відправити війська в Україну.

Він пояснив, що необхідно змусити російського диктатора Володимира Путіна гадати про справжні наміри союзників щодо цього питання.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.

Як повідомлялося раніше, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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