З білорусів роблять 'зомбі': армія готова до вторгнення в Україну - опозиціонер

Армія Білорусі перебуває під великим впливом Росії та модернізовується за її зразком.

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Білоруська армія підготовлена до війни проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Білоруська армія готується до війни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лукашенко модернізував озброєння, яке отримав від Росії, і створив проросійську атмосферу серед військових. Проте білоруські військові не хочуть брати участь у воєнних діях на території України. Про це розповів засновник ініціативи BYPOL, яку створили колишні білоруські силовики, що виступають проти режиму Лукашенка, Олександр Азаров в ефірі "Еспресо".

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруська армія постійно готується до війни. Лукашенко модернізував озброєння, яке було отримане з РФ, тобто йдеться про озброєння, якого раніше не було у Білорусі. А білоруська армія перебуває під сильним тиском армії РФ, тобто з білоруських військових роблять таких зомбі, людей проросійського світу. Люди фактично втрачають білоруську ідентичність", - зауважив Азаров.

Також він наголосив, що підрозділи спеціальних операцій, які раніше розміщувалися на кордоні з Україною, зараз повернулися на свої бази, але армія залишається готовою до вторгнення в Україну. Азаров стверджує, що білоруські військові не бажають брати участь у прямих військових діях на території України, оскільки розуміють, що це може мати катастрофічні наслідки.

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"На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії, туди скеровуються підрозділи РЕБ, встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками. Але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну. Однак ми не вважаємо, що таке вторгнення може відбутися, бо це призведе до катастрофічних наслідків. І самі білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України", - додав засновник ініціативи BYPOL.

За словами Азарова, білоруська пропаганда спрямована на об'єднання громадян та військових Білорусі і Росії в один народ.

Втягнення Білорусі у війну

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що пряме залучення армії Білорусі до війни в Україні на боці російських окупантів залишається мрією Путіна. Незважаючи на тиск з боку Росії, такого залучення поки що не сталося і білоруська армія не брала участі у війні проти України.

Як повідомляв Главред, наразі російський наступ з білоруської території малоймовірний. На думку генерала армії України Маломужа, Лукашенко не буде ризикувати й не пропустить російські війська через свою територію, а тим паче не відправить власну армію на війну проти України.

Крім цього, колишній військовий офіцер Сергій Бульба стверджує, що білоруські війська наразі не мають ударного потенціалу для нового наступу на Київ з півночі. Він вважає, що ці війська не є значущою загрозою для України через їхню непрофесійність та неповороткість.

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