Потужні вибухи в Севастополі: "влада" говорить про "навчання" , а в Мережі з'явилися фото "прильоту"

За попередніми даними, вибух стався на базі російських прикордонних військ.

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У Севастополі пролунали вибухи / Колаж фото УНІАН, Telegram

У Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві вже посіяли паніку, але окупаційна "влада" каже, що причин для цього нібито немає. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Мережі стверджують, що потужний вибух було чутно над центром міста в районі вулиці Гоголя.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв намагається заспокоїти місцевих жителів і заявляє, що це нібито була "профілактична робота".

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"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках ППДО (протипідводно-диверсійна оборона - Главред) і тренування наших систем ППО", - написав Развожаєв.

Повідомляється, що "Радіо Свобода" ідентифікувала місце вибуху. Він стався на базі російських прикордонних військ РФ, де раніше розміщувалася навчально-тренувальна база прикордонників. Вона розташована біля селища Шкільне. Варто відзначити, що від цієї бази до аеропорту Севастополь всього кілька кілометрів.

вибух у Севастополі / скріншот

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Нафтобаза загорілася внаслідок влучання безпілотного літального апарату.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, внаслідок "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала завдати удару по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

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