'Іран вистрілить собі в голову': розкрито сценарій обвалення режиму в Тегерані

Правлячий режим Ірану зараз "висить на волосині", а перекривши Ормузьку протоку, Іран лише прискорить усі несприятливі процеси.

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Внаслідок ударів Ізраїлю, ціни на нафту можуть зрости / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Загороднього:

Правлячий режим Ірану зараз "висить на волосині"

Різкі кроки Ірану можуть викликати невдоволення Китаю

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив вірогідність відповіді Ірану на обстріли його території Ізраїлем і США.

"Перекривши Ормузьку протоку, Іран просто вистрілить собі в голову. По-перше, у такому разі Ірану просто не буде за що жити. По-друге, це викличе невдоволення Китаю, оскільки саме він в основному купує іранську нафту. Тому користь такого кроку дуже сумнівна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт упевнений, що правлячий режим Ірану зараз "висить на волосині", а перекривши Ормузьку протоку, Іран лише прискорить усі несприятливі процеси.

/ Інфографіка: Главред

На його думку, у разі перекриття поставок іранської нафти ціна може підскочити дуже швидко до 150-200 доларів за барель.

"Насамперед це вдарить по Китаю, оскільки він - основний імпортер іранської нафти. Для США те, що відбувається з нафтою, теж буде неприємно, але не смертельно, оскільки Штати самі виробляють нафту. Погано буде Європі і нам, Україні, оскільки ми є імпортерами нафти", - говорить він.

Співрозмовник упевнений, що Україні слід розглядати зниження цін на нафту лише як додатковий бонус і додатковий "цвях у труну Росії".

"А ось можливість Російської Федерації експортувати нафту обрубати повинні ми самі. Згадайте, як на початку року, коли СБУ почала активно промацувати ніжні місця в Балтійському морі та Новоросійську, експорт нафти РФ знизився відразу на 15%. Ми можемо і повинні робити все, щоб росіяни нічого не могли вивезти. Тоді ціна на нафту не матиме значення, і, навіть якщо нафта коштуватиме 500 доларів за барель, Росії це не допоможе. У такому разі росіяни звикатимуть використовувати нафту за якимось іншим призначенням: як маски для обличчя, пити замість глоду, нюхати її або винаходити інші способи", - додав Загородній.

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Як писав Главред, раніше армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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