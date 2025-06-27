'Іран вистрілить собі в голову': розкрито сценарій обвалення режиму в Тегерані

Важливе із заяв Загороднього:
- Правлячий режим Ірану зараз "висить на волосині"
- Різкі кроки Ірану можуть викликати невдоволення Китаю
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив вірогідність відповіді Ірану на обстріли його території Ізраїлем і США.
"Перекривши Ормузьку протоку, Іран просто вистрілить собі в голову. По-перше, у такому разі Ірану просто не буде за що жити. По-друге, це викличе невдоволення Китаю, оскільки саме він в основному купує іранську нафту. Тому користь такого кроку дуже сумнівна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт упевнений, що правлячий режим Ірану зараз "висить на волосині", а перекривши Ормузьку протоку, Іран лише прискорить усі несприятливі процеси.
На його думку, у разі перекриття поставок іранської нафти ціна може підскочити дуже швидко до 150-200 доларів за барель.
"Насамперед це вдарить по Китаю, оскільки він - основний імпортер іранської нафти. Для США те, що відбувається з нафтою, теж буде неприємно, але не смертельно, оскільки Штати самі виробляють нафту. Погано буде Європі і нам, Україні, оскільки ми є імпортерами нафти", - говорить він.
Співрозмовник упевнений, що Україні слід розглядати зниження цін на нафту лише як додатковий бонус і додатковий "цвях у труну Росії".
"А ось можливість Російської Федерації експортувати нафту обрубати повинні ми самі. Згадайте, як на початку року, коли СБУ почала активно промацувати ніжні місця в Балтійському морі та Новоросійську, експорт нафти РФ знизився відразу на 15%. Ми можемо і повинні робити все, щоб росіяни нічого не могли вивезти. Тоді ціна на нафту не матиме значення, і, навіть якщо нафта коштуватиме 500 доларів за барель, Росії це не допоможе. У такому разі росіяни звикатимуть використовувати нафту за якимось іншим призначенням: як маски для обличчя, пити замість глоду, нюхати її або винаходити інші способи", - додав Загородній.
Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини за темою
Раніше Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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