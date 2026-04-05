США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

Після катапультування обидва члени екіпажу змогли встановити зв’язок один з одним.

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані

Коротко:

Одне з джерел охарактеризувало операцію як "пошук голки в стозі сіна"

Дональд Трамп підтвердив порятунок пілота

Американські сили провели успішну операцію з порятунку другого члена екіпажу винищувача F-15, збитого над Іраном. Про це повідомляє видання Axios, а також підтвердив президент США Дональд Трамп.

За інформацією джерел, офіцер з систем озброєння отримав поранення після катапультування, проте зберіг здатність пересуватися і більше доби переховувався в гірській місцевості на південному заході Ірану. Весь цей час тривала напружена гонка між США та Іраном за його виявлення.

Зазначається, що після катапультування обидва члени екіпажу змогли встановити зв'язок один з одним. Пілота вдалося евакуювати вже через кілька годин, тоді як пошуки другого військовослужбовця зайняли більше доби.

Співрозмовники Axios стверджують, що напередодні порятунку ЦРУ розгорнуло дезінформаційну кампанію всередині Ірану, поширивши відомості про нібито вже проведену наземну евакуацію. Паралельно розвідка задіяла свої спеціальні можливості для встановлення точного місцезнаходження офіцера.

Одне з джерел охарактеризувало операцію як "пошук голки в стозі сіна". Після отримання координат Пентагон і керівництво країни оперативно погодили проведення рятувальної місії. За її перебігом стежили з ситуаційного центру Білого дому.

Президент США Дональд Трамп підтвердив порятунок пілота в соціальних мережах, назвавши його "однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США".

"Цей військовослужбовець опинився в тилу противника, в горах Ірану, де його переслідували вороги... За моїм наказом було направлено десятки літаків, оснащених найпотужнішим озброєнням, щоб евакуювати його. Він отримав поранення, але з ним все буде гаразд", - написав Трамп.

Він нагадав, що напередодні було врятовано ще одного пілота, і той факт, що обидві операції пройшли без втрат і навіть без поранених, "підтверджує повне панування США в повітрі над Іраном".

Як довго триватиме війна з Іраном – думка експерта Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів говорив, що війна в Ірані може тривати роками, навіть десятиліттями. Але ключове питання – наскільки вона буде глобальною. На його думку, глобальна фаза може тривати не довше одного-трьох місяців. Він також не виключив, що навіть протягом місяця вона завершиться на глобальному рівні, але локальні протистояння можуть зберігатися.

Операція США в Ірані — що відомо

Як повідомляв Главред, за даними джерел, президент США Дональд Трамп допускає завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки.

28 березня повідомлялося, що Іран завдав ракетного удару по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії, в результаті чого постраждали 12 американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у важкому стані.

1 квітня Трамп заявив, що війна США проти Ірану триватиме ще два-три тижні. Сполученим Штатам вже вдалося змінити владу в країні, а також Тегеран не матиме ядерної зброї.

Про джерело: Axios Axios – американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей – коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

