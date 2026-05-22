В Угорщині зробили неочікувану заяву про мир в Україні - що сказали

Марія Николишин
22 травня 2026, 15:10
Мадяр згадав документ, який був підписаний у Будапешті у 1994 році.
Мадяр зробив заяву про мирну угоду

Головне із заяви Мадяра:

  • Мирна угода має містити реальні гарантії безпеки
  • Світ не забезпечив суверенітет України
  • Будапешт не планує відправляти солдатів в Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що мирна угода щодо України повинна мати реальні гарантії безпеки. Про це він сказав в інтерв’ю, фрагмент якого опублікував Clash Report.

За його словами, документ, який був підписаний у Будапешті у 1994 році, мав забезпечити територіальну цілісність і суверенітет України. Однак міжнародна спільнота не змогла реалізувати взяті на себе зобов’язання.

"Проблема полягає в тому, що міжнародна спільнота фактично не виконала свого завдання і не забезпечила цілісність та незалежність України", - наголосив він.

Мадяр додав, що зараз необхідно досягти нової мирної угоди, яка передбачатиме "реальні гарантії безпеки" для України.

Крім того, він підтвердив, що Будапешт не планує відправляти угорських солдатів до України.

Петер Мадяр
Петер Мадяр

Умови для досягнення миру в Україні

Глава МЗС України Андрій Сібіга заявив, що у війні Росії проти України настає переломний момент, тому для досягнення миру необхідно зосередитися на трьох важливих елементах: дипломатії, тиску та силі.

"Нам необхідний новий імпульс у наших зусиллях щодо встановлення миру, одночасно з посиленням наших спеціальних довгострокових санкцій та інших важелів впливу", - підкреслив він.

Мирний план США

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що підготовлений ЗСУ план ударів по військових та стратегічно важливих об'єктах на території РФ не сприяє мирним переговорам.

Водночас помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков визнав недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України для завершення війни.

Видання Financial Times також писало, що Україна та Росія фактично втратили інтерес до мирних перемовин за участі США, попри оптимістичні заяви Вашингтона.

Про персону: Петер Мадяр

Петер Мадяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли у 2024 році оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP - правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія. Його партія "Тиса" стала переможцем парламентських виборів 2026 року.

