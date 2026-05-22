Пішов у СЗЧ та погрожував підпалом: ВСП затримала "Полтавського палія"

Військовослужбовець самовільно залишив частину та погрожував іншим бійцям.

https://glavred.net/ukraine/ushel-v-soch-i-ugrozhal-podzhogom-vsp-zaderzhala-poltavskogo-paliya-10766978.html Посилання скопійоване

Обставини вчинення Чепурком правопорушень встановлюються / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/UA.Military.Police

Що повідомили у ВСП:

Правоохоронці затримала "Полтавського палія" за погрози вчинити теракт

Чепурко перед активністю у соцмережах пішов у СЗЧ

Слідчі дії щодо "Полтавського палія" тривають

Військовослужбовця з Полтави Віталія Чепурка, відомого як "Полтавський палій" затримали військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з працівниками Національної поліції.

Це сталося під час проведення розшукових заходів. Правоохоронці встановили місцеперебування та затримали чоловіка, який напередодні самовільно залишив військову частину, а також через соціальні мережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців.

відео дня

У Мережі пишуть, що мова йде про підпал одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Чоловіка супроводжено до підрозділу ВСП для з'ясування причин та обставин вчинення правопорушень, а також підготовки матеріалів для передачі до органів досудового розслідування з метою надання правової оцінки його діям та ухвалення відповідного рішення згідно з вимогами законодавства України", - йдеться у повідомленні.

У ВСП також зазначили, що військовослужбовцю довели до відома його права, роз'яснили, яка відповідальність в Україні за вчинення СЗЧ в умовах воєнного стану та як повернутися до служби і відновити свій правовий статус.

"Наразі представниками ДБР здійснюється вивчення всіх зібраних матеріалів. Тривають слідчі дії", - додали у службі.

Хто такий "Полтавський палій"

Віталій Чепурко став відомим як "полтавський палій" після того, як у 2010 році він вчинив низку підпалів в обласному центрі. Чоловік підпалював вхідні двері в будинках і тікав, після чого сам викликав пожежників.

Про частину своїх підпалів він навіть попереджав, телефонуючи перед цим рятувальникам. Після того, як чоловіка затримали і запитали у нього, навіщо він вчиняв усі ці підпали, він відповів, що йому подобалося, як горить вогонь, усі метушаться і приїжджають пожежні автомобілі.

"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтяться, питаються руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся", – сказав він у коментарі, відео з яким миттєво розлетілося в інтернеті.

Які нові обмеження готують в Україні для СЗЧ

Главред писав, що за словами народного депутата, члена комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, у Верховній Раді розглядають можливість запровадження низки обмежень для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини.

У розроблених законопроєктах пропонується застосувати до СЗЧшників механізми, подібні до тих, що діють щодо боржників зі сплати аліментів. Йдеться про можливе блокування банківських операцій, обмеження доступу до адміністративних послуг, заборону на отримання кредитів та обмеження права керування транспортними засобами.

Останні новини Полтавської області

Нагадаємо, Главред писав, що вночі та вранці 22 травня Росія атакувала Полтавську область дронами. Внаслідок ударів постраждали підприємства у Миргородському і Кременчуцького районах.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині оповіщенням населення у групах ТЦК та СП будуть займатися лише військовослужбовці, які є учасниками бойових дій.

Напередодні повідомлялося, що у Кременчуці хочуть знизити тариф на проїзд у маршрутках. У місті наразі проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах коштує 20 гривень, тоді як за маршрутку мешканці Кременчука платять 25 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (ВСП) — спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України. Днем народження ВСП є 19 квітня 2002 року, коли було видано перший наказ по ВСП про початок формування її структурних підрозділів. Стратегічним оборонним бюлетенем України 2016 року передбачено перетворення Військової служби правопорядку у ЗСУ на Військову поліцію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред