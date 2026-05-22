Чоловік кинув бойову гранату у двір багатоповерхівки в Житомирі: як покарали зловмисника

За словами підривника, близько двох років тому гранату Ф-1 йому передав знайомий в якості розрахунку.

https://glavred.net/ukraine/muzhchina-brosil-boevuyu-granatu-vo-dvor-mnogoetazhki-v-zhitomire-kak-nakazali-zloumyshlennika-10766939.html Посилання скопійоване

Чоловік підірвав гранату у Житомирі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, поліція Житомирщини

Головне з новини:

відео дня

Чоловік у Житомирі кинув гранату з вікна будинку

Винуватець отримав п’ять років умовного терміну

Корольовський райсуд Житомира визнав винним 44‑річного місцевого жителя, який під час застілля кинув гранату у відчинене вікно квартири, після чого боєприпас вибухнув біля входу багатоповерхівки та пошкодив припаркований Renault Clio.

Вирок оприлюднили 20 травня в Єдиному держреєстрі судових рішень. Чоловікові призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Про це пише Суспільне Житомир.

Подія сталася ввечері 19 січня 2026 року. За матеріалами суду, обвинувачений прийшов у гості на вулицю Бальзаківську з оборонною гранатою Ф‑1, яку, за його словами, отримав від знайомого два роки тому як "розрахунок" і зберігав удома.

Під час розпивання алкоголю він узяв боєприпас у руку та кинув через відкрите вікно на вулицю. Вибух порушив спокій мешканців і пошкодив автомобіль, що стояв біля під’їзду.

У суді чоловік повністю визнав провину, заявив, що не може пояснити свій вчинок, та розповів, що після інциденту отримав два ножові поранення від однієї з присутніх жінок і кілька днів провів у лікарні. Він запевнив, що більше не вживає алкоголю, вибачився перед власницею авто та компенсував їй 70 тисяч гривень збитків. Потерпіла підтвердила відшкодування і відсутність претензій.

Суд кваліфікував дії чоловіка за статтями про незаконне зберігання боєприпасів та хуліганство із застосуванням зброї. Остаточне покарання - п’ять років позбавлення волі - замінили іспитовим строком. Протягом трьох років він має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.

Скільки зброї на руках українців - що кажуть у поліції

Голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв’ю РБК-Україна, що в Україні на руках у громадян перебуває понад 1,16 млн одиниць зброї. Водночас точно порахувати кількість незареєстрованої зброї неможливо.

З початку повномасштабного вторгнення поліція вилучила майже 20 тис. одиниць зброї, зокрема автоматичну, нарізну та перероблену вогнепальну зброю, а також гранатомети, десятки тисяч гранат і мільйони патронів.

Крім того, вилучено тонни вибухових речовин і пороху. За словами Виговського, значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів.

Збройні напади в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у місті Золочів на Львівщині чоловік підірвав бойову гранату неподалік місцевого стадіону. Правоохоронці затримали зловмисника.

Раніше у Хмельницькій області невідомий відкрив стрілянину по поліцейських і втік. Інцидент стався 15 травня в селі Терлівка Летичівської громади під час перевірки документів у водія, якого раніше позбавили права керування авто.

Згодом правоохоронці ліквідували чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських під час виконання службових обов’язків. Унаслідок нападу загинув 33-річний капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник отримав поранення та перебуває в лікарні.

Крім цього, у Житомирі місцеві мешканці повідомляють про групу підлітків, яку пов’язують із серією крадіжок і нападів. За даними поліції, йдеться про п’ятьох хлопців - трьох братів і двох їхніх знайомих.

Вас може зацікавити:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред