Мешканців міста Харківської області закликають не виходити на вулицю — деталі

Перебування на відкритій місцевості може становити серйозну загрозу для життя та здоров’я людей.

Мешканців міста в Харківській області закликають не виходити на вулицю

Коротко:

Близько 5-ї години ранку 22 травня в Барвенково пролунав вибух

Відомо про двох постраждалих

У Барвенково тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Барвенківська міська рада (Харківська область) звернулася до мешканців громади із закликом дотримуватися максимальної обережності та без крайньої необхідності не виходити на вулицю. Відповідне повідомлення місцева влада опублікувала у Facebook.

У зверненні зазначається, що в місті тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а перебування на відкритій місцевості може становити серйозну загрозу для життя та здоров'я людей.

"У зв'язку з тим, що на території міста Барвенкове триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, перебування на відкритій місцевості становить серйозну загрозу життю та здоров'ю. Просимо всіх мешканців залишатися в укриттях або безпечних місцях, не наближатися до вибухонебезпечних або підозрілих предметів і стежити за офіційними повідомленнями та сигналами повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні не вказується, що саме сталося, але вже відомо про двох постраждалих.

Як пише "Суспільне" з посиланням на керівника Барвенківської ГВА Олександра Бало, близько 5-ї години ранку 22 травня в місті пролунав вибух.

Постраждало двоє людей: у 48-річної жінки – різана рана обличчя, у 83-річної жінки – ампутація стопи. Екстрені служби ліквідують наслідки вибуху, поліція встановлює обставини події, зазначив Бало.

Як пишуть "Новини Харкова", вранці 22 травня по Барвенково було завдано російського удару.

Барвенкове – місто в Ізюмському районі, до війни там проживало близько 8 тисяч осіб. Барвенкове розташоване на південний захід від Ізюма, приблизно за 20 км на схід від нього розташоване Слов'янськ Донецької області.

РФ змінила тактику обстрілів України дронами

Главред писав, що, за словами українського аналітика з Інституту науки та міжнародної безпеки Ігоря Анохіна, Росія прагне тривалий час утримувати українські міста в стані тривоги, порушувати повсякденне життя мирних жителів, а також завдавати ударів по енергетичній та критично важливій інфраструктурі.

Крім того, відновлені масові атаки дешевими безпілотниками створюють величезне навантаження на систему протиповітряної оборони по всій території України.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вольнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

У ДТЕК повідомили, що ворог атакував енергетичний об'єкт в Одесі. В результаті удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей.

У ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

