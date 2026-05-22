Ігор Кондратюк розповів, скільки мільйонів заробив за рік

Український продюсер Ігор Кондратюк поділився особистими враженнями.

https://glavred.net/starnews/igor-kondratyuk-rasskazal-skolko-millionov-zarabotal-za-god-10766918.html Посилання скопійоване

Кондратюк оприлюднив свої доходи / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Скільки заробив Кондратюк

Що він розповів про свій лук

Популярний український продюсер з величезним досвідом Ігор Кондратюк розкрив, скільки він заробив за минулий рік.

Про це він розповів блогеру Ніколасу Карме, якого той підловив під час зйомок програми "Караоке на Майдані".

відео дня

Спочатку Кондратюк насторожився, уточнивши у блогера, чи не з податкової він.

Тим часом артист розповів, що за минулий рік він заробив близько 1,5 млн гривень.

Ігор Кондратюк розкрив свої заробітки:

Кондратюк розповів про свої доходи / Скріншот

"На мою думку, за минулий рік я заробив десь півтора мільйона. Я можу помилятися, тому що там у декларації ще можуть вказуватися волонтерські збори. Немає ніякого секрету, скільки я заробляю. Питання в тому, що я точно цього не знаю, але декларацію ми подали вчасно", — поділився продюсер.

Кондратюк також поділився інформацією про те, що він одягнув на зйомки. Так, ведучий одягнув футболку італійського бренду, яку він колись придбав для зйомок програми за 300 євро.

Ігор Кондратюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про те, що її постійно запрошують заміж завдяки її сценічній героїні.

Раніше також відомий український ведучий Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною, яка любить розкіш, вирушили до Туреччини в романтичну подорож, вартість якої перевищила 100 000 гривень.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк — український телеведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року — співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред