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"Шахеди" маскують під "Герані": в СБУ заявили, що Іран навмисно допомагає РФ у війні проти України

21 жовтня 2022, 14:00

В СБУ наголосили, що "не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей".

'Шахеди' маскують під 'Герані': в СБУ заявили, що Іран навмисно допомагає РФ у війні проти України
СБУ відкрила справу про постачання Іраном Росії дронів і ракет / Колаж УНІАН, mil.in.ua

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

В СБУ наголосили, що той, хто допомагає армії РФ обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини. Адже "не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей".

"Наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби РФ замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", - зазначили у відомстві.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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