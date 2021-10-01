Індонезієць "одружився" на рисоварці, але через пару днів розлучився: чим йому не догодила "благовірна"

Їхні "стосунки" тривали 4 дні / facebook.com/anam.distro

В Індонезії чоловік одружився на своїй рисоварці. На святкову церемонію він одягнув традиційний білий одяг, а електричний прилад він прикрасив фатою нареченої.

На одному з фотографій, яке Хойрул Анам опублікувавши на своїй сторінці в Facebook, видно, як він навіть підписав весільні документи, виконуючи вимоги законодавства для церемонії.

Фото: facebook.com/anam.distro

На іншому фото він цілує свою "наречену".

Фото: facebook.com/anam.distro

У підписі до посту чоловік повідомив, що він" одружився "на рисоварці, оскільки вона"біла, любляча і слухняна".

Як виявилося, через чотири дні Анам "розлучився" зі своєю "дружиною-рисоваркою". Він пояснив це тим, що "наречена" вміє готувати тільки рис.

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За даними місцевих ЗМІ, Анам - відома Індонезійська знаменитість. Він часто виконує незвичайні вчинки для розваги своїх підписників.

Раніше ми розповідали історію 24-річного Корана Маккейн та 61-річної Шеріл МакГрегор з США, які вирішили одружитися. Вони зійшлися на спільній любові до танців і регулярно публікують в мережі танцювальні відео.

Коран і Шеріл заявляють про щирість своїх почуттів та не звертають увагу на тих, хто з критикою ставиться до відносин з різницею в 37 років.



