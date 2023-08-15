Індія покликала на саміт G20 Путіна, але не покликала Україну

У списку запрошених учасників на саміт G20 ("Великої двадцятки", який відбудеться 9-10 вересня, є російський диктатор Володимир Путін.

https://glavred.net/world/indiya-pozvala-na-sammit-g20-putina-no-ne-pozvala-ukrainu-10493401.html Посилання скопійоване

У списку запрошених учасників саміту G20 є диктатор країни-агресора РФ Володимир Путін / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Влада Індії не запросила делегацію України на участь у саміті G20 (саміт "Великої двадцятки"), який повинен пройти 9-10 вересня 2023 року в Нью-Делі. Повний список учасників саміту був оприлюднений на сайті G20.

Однак у списку запрошених учасників є диктатор країни-агресора РФ Володимир Путін.

Серед постійних членів G20, яких чекають на саміті, будуть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель, а також президенти Юн сік Йоль (Південна Корея), Лула Да Сілва (Бразилія), Сі Цзіньпін (Китай), Емманюель Макрон (Франція), Реджеп Тайіп Ердоган (Туреччина), Джозеф Байден (США).

відео дня

Крім цього, в список учасників включені прем'єр-міністри Джастін Трюдо (Канада), Ріші Сунак (Великобританія), Ентоні Албаніз (Австралія), Фуміо Кішіда (Японія), Джордждо Мелоні (Італія), Нарендра Моді (Індія) і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також відзначено участь представників Аргентини, Індонезії, Мексики, Саудівської Аравії, ПАР.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн взяли участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Зустріч пройшла в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не було.

Видання The Wall Street Journal писало, що китайська делегація готова приєднатися до мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії. За словами оглядачів, Пекін, схоже, змінює риторику про війну. Останньою краплею для КНР став вихід РФ із "зернової угоди", оскільки країна була найбільшим імпортером українського зерна.

Видання The New York Times писало, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. І це стане початком більш широкої кампанії, спрямованої на ослаблення Росії найближчими місяцями.

Інші новини: