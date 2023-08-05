У Саудівській Аравії Україна зробить новий ривок, щоб послабити РФ - NYT

Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі.

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Саміт у Саудівській Аравії відбудеться 5-6 серпня / Фото: president.gov.ua

На зустрічі в Саудівській Аравії цими вихідними Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. І це стане початком ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення Росії в найближчі місяці.

Як пише The New York Times, Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі. Серед них - Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті нафтою країни Перської затоки, які намагалися підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією з початку повномасштабної війни.

Видання зазначає, що багато запрошених урядів відкидають саму концепцію вибору сторони, розглядаючи війну як "змагання між глобальними державами".

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NYT пише, що зустріч в Джидді є відправною точкою того, що, як очікується, стане основним дипломатичним кроком України в найближчі місяці, спрямованим на те, щоб спробувати "підірвати" Росію.

Аналітики зазначають, що українські та західні офіційні особи, "намагаються зменшити очікування від переговорів на цих вихідних", оскільки вони навряд чи наблизять закінчення війни, а багато запрошених країн навряд чи змінять свою позицію.

У Джидді будуть присутні, зокрема, і нейтральні країни, такі як Індонезія, Індія, Мексика, Чилі та Південна Африка. Усі вони прагнуть побачити закінчення війни, враховуючи "економічні труднощі, які вона спричинила".

Що стосується Саудівської Аравії, то зустріч в Джидді знаменна тим, що королівство бере активну участь у вирішенні кризи найвищого світового пріоритету.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн візьмуть участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Захід відбудеться в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не буде.

У саміті в Джидді, темою якого стане завершення війни Росії проти України, візьмуть участь 30 держав.

Нещодавно стало відомо, що китайська делегація готова приєднатися до мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії. За словами оглядачів The Wall Street Journal, Пекін, схоже, змінює риторику про війну. Останньою краплею для КНР став вихід РФ із "зернової угоди", оскільки країна була найбільшим імпортером українського зерна.

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