Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

Потрібно дати світу зрозуміти, що якщо завершити війну, залишивши частину територій окупованими, це буде лише прелюдією до більшого насильства.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-schitaet-chto-ukrainu-skoro-budut-zastavlyat-k-peregovoram-s-rf-nyt-10491157.html Посилання скопійоване

Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Найближчим часом на Україну може посилитися тиск щодо того, щоб вона почала мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише The New York Times. Він вважає, що такий тиск може посилитися у найближчі місяці.

"Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених", – цитує видання слова Зеленського своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.

відео дня

Також він наголосив, що зараз пріоритетом номер один є дати світові зрозуміти, що завершення війни, яке передбачатиме, що частина українських територій залишиться окупованою, буле слугувати лише прелюдією до більшого насильства.

"Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами", – наголосив президент України.

Саміт в Саудівській Аравії

У суботу, 6 серпня, у Саудівській Аравії стартував саміт без Росії за мирною формулою Зеленського. Захід відбувається на рівні радників з національної безпеки і політичних директорів. Як кажуть експерти, саміт важливий для України, оскільки він дає можливість достукатися до країн, які досі дотримуються нейтральної позиції. Зокрема, йдеться про Індію та Бразилію.

Пізніше повідомлялося, що саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати. За результатами першого дня саміту в Саудівській Аравії, присвяченого реалізації української формули миру, учасники визначили основу майбутньої мирної угоди для нашої країни.

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії Україна зробить новий ривок, щоб послабити РФ. Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі.

Читайте також: