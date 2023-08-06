УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

Альона Вороніна
6 серпня 2023, 08:58 оновлено 6 серпня, 08:59
1114
Потрібно дати світу зрозуміти, що якщо завершити війну, залишивши частину територій окупованими, це буде лише прелюдією до більшого насильства.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Найближчим часом на Україну може посилитися тиск щодо того, щоб вона почала мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише The New York Times. Він вважає, що такий тиск може посилитися у найближчі місяці.

"Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених", – цитує видання слова Зеленського своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.

відео дня

Також він наголосив, що зараз пріоритетом номер один є дати світові зрозуміти, що завершення війни, яке передбачатиме, що частина українських територій залишиться окупованою, буле слугувати лише прелюдією до більшого насильства.

"Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами", – наголосив президент України.

Саміт в Саудівській Аравії

У суботу, 6 серпня, у Саудівській Аравії стартував саміт без Росії за мирною формулою Зеленського. Захід відбувається на рівні радників з національної безпеки і політичних директорів. Як кажуть експерти, саміт важливий для України, оскільки він дає можливість достукатися до країн, які досі дотримуються нейтральної позиції. Зокрема, йдеться про Індію та Бразилію.

Пізніше повідомлялося, що саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати. За результатами першого дня саміту в Саудівській Аравії, присвяченого реалізації української формули миру, учасники визначили основу майбутньої мирної угоди для нашої країни.

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії Україна зробить новий ривок, щоб послабити РФ. Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

"Важко, не буду приховувати": Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ

"Важко, не буду приховувати": Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ

09:43 Україна
Україну розжарить до +38: де буде найспекотніше

Україну розжарить до +38: де буде найспекотніше

09:02 Синоптик
Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

08:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:53

Потрібно всього три інгредієнта: 2 рецепта смачного легкого салату, готувати так просто

10:42

"Подобається це РФ чи ні": Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно

10:31

Гороскоп на завтра 7 серпня 2023: Козерогу - подорож, Овну - проблеми

10:11

"Тиждень буде божевільним": Україну чекає болісна нова атака - прогноз по містах

09:51

"Для РФ це катастрофа": Огризко розповів, чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоСаміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - Огризко
09:47

Час починати безжальний антикорупційний "терор"Погляд

09:43

"Важко, не буду приховувати": Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ

09:02

Україну розжарить до +38: де буде найспекотніше

08:58

Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

Реклама
08:23

Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

07:44

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

07:05

Загадка, яка заплутає навіть геніїв: потрібно знайти мураху серед бджіл

06:35

Що не так із фразою "ця спідниця кинулася в очі": Авраменко спантеличив відповіддюВідео

06:32

Чи піде Росія війною на Польщу і країни БалтіїПогляд

04:27

Яке сьогодні свято 6 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:20

Їх ніхто не чекає: королівська сім'я поставила Гаррі та Меган на місце

02:40

Огризко спрогнозував, чи зуміє Зеленський через ООН розворушити інші країни

02:20

"Червоні лінії вже пройдені": РФ не готова до застосування ядерної зброї - Сунгуровський

01:37

"Ефект салямі": Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО

00:10

"Ні в якому разі не лобові атаки": у ЗСУ розповіли про тактику українських військових

Реклама
05 серпня, субота
23:39

Мексиканська діва з античним вайбом: Анджеліна Джолі знялася для модного глянцю

23:34

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

22:45

Платити за світло вдвічі менше: експерти підказали простий і законний спосіб

22:24

Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

22:20

Україні більше не потрібні зернові угоди - потрібно топити і трощитиПогляд

21:59

Олександр Зінченко і Влада Седан показали фанатам на фото новонароджену дочку

21:56

"Улюблена" співачка Кіркорова потрапила в страшну ДТП з трьома автомобілями

21:33

Вибухова оптична ілюзія: лише геній знайде шкарпетку, яку вкрала мавпа

21:14

Чому путінська Росія не може скластися, як картковий будиночокПогляд

20:43

"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

20:42

Грошова зона в квартирі по феншуй: де зберігати гроші, щоб вони примножувалися

20:29

Шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - ЗМІ

20:20

Усмішка Джокера: Ані Лорак налякала мережу сильно натягнутим обличчям

19:59

Вжарить 40-градусне пекло: у деякі регіони України повертаються дощі

19:41

У Саудівській Аравії стартував саміт без Росії за мирною формулою Зеленського

19:28

Як сказати українською "дорога ложка к обеду": Авраменко назвав милозвучні аналоги

19:10

Іноагент Моргенштерн закрутив роман з українською моделлю

18:30

РФ атакувала Україну Кинжалами та Калібрами: у низці областей прогриміли вибухи

18:14

Що надіти 7 серпня, щоб удача переслідувала весь рік: прикмети і заборони

18:14

Позитив пояснив, чому вони з Дорофєєвою закрили "Час і скло"

Реклама
17:27

"Знищується нація, історія, культура": Ада Роговцева потужно пройшлася по росіянам

17:15

"Вони нелюди": росіяни жорстко зацькували фехтувальницю Ольгу Харлан

16:42

"Всі говорили - це неможливо": у Мережі зворушилися історією пораненого бійця ЗСУ та його собаки

16:24

Надокучливі мухи та мошкара підуть назавжди: як самому зробити пастку для комах

16:24

Опалювальний сезон в Україні під загрозою, РФ сильно пошкодила ТЕС і ТЕЦ - НКРЕКП

16:22

Тіла чоловіка і трьох дітей не знайшли: у Грузії зсув забрав життя українки

16:03

Смачна намазка з огірків: бомбезний рецепт овочевої ікри з 2 інгредієнтів

15:35

До кінця серпня пройти перевірку: хто з українців може залишитися без пенсії.

15:32

"Він вразив мене": Коля Сєрга засудив Влада Яму через вплив хореографа

15:02

Непохитна: Мадонна повернулася до підготовки всесвітніх гастролей

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти