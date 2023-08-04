"Говорити треба тільки з РФ": майор запасу ЗСУ назвав єдину умову успішних переговорів

Ми можемо досягти домовленостей з усім світом, але з РФ компроміси неможливі. Тому найімовірніше закінчення війни саме військовим шляхом.

https://glavred.net/ukraine/govorit-nado-tolko-s-rf-mayor-zapasa-vsu-nazval-edinstvennoe-uslovie-uspeshnyh-peregovorov-10490662.html Посилання скопійоване

Майор запасу ЗСУ назвав єдину умову успішних переговорів/ колаж: Главред, фото: Офіс президента Украины, скрін

Україна може обговорити план президента Володимира Зеленського щодо миру з будь-якою кількістю країн і напрацювати з ними спільний механізм для досягнення миру. Це буде непоганим політичним кроком, який продемонструє, що ми маємо підтримку. Але конкретний результат для завершення війни дадуть тільки перемовини країною-агресоркою Росією напряму.

Але на такі переговори варто погоджуватися лише за однієї найважливішої умови – щоб РФ спершу вивела всі окупаційні війська з території України. Про це сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду.

"Сідати за стіл перемовин треба конкретно з Росією, і тільки на умовах повного виведення її військ з нашої території. Діалог може бути лише про компенсації з боку Москви та створення демілітаризованої зони на території Росії, яка б дозволяла унеможливити її напад у майбутньому", – наголосив Гетьман.

Він зазначив, що ми можемо досягти домовленостей з усім світом, але з Москвою компроміси неможливі.

"Україна ставить чіткі вимоги – виведення російських військ, відшкодування збитків, а вже потім буде розмова. Росіяни хочуть, щоб залишилося все так, як наразі є. Тому, мені здається, що найближчим часом не варто очікувати завершення війни на базі перемовин. Війна може закінчитися лише військовим шляхом і нашою перемогою", – підсумував він.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо повернення Криму до України:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що 2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція, каже експерт.

Керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що в армії РФ почався снарядний голод. Захисники України лише за минулий тиждень знищили сім складів боєприпасів ворога на Лівобережжі, і після цього зменшилася кількість обстрілів.

Нагадаємо, видання Forbes розповіло, що ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат. Російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрат у живій силі й техніці.

Читайте також: