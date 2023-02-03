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Мир в обмін на здачу РФ 20% територій України: ЗМІ розкрили деталі таємного візиту глави ЦРУ до Києва

3 лютого 2023, 08:21
У Києві відмовилися від поділу української території, а в Москві все ще сподіваються виграти війну в довгостроковій перспективі.
Зеленський, Бернс, Путін
Бернс нібито запропонував Зеленському і Путіну мирний план по завершенню війни / Фото ОП, УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава американського Центрального розвідуправління (ЦРУ) Вільям Бернс нібито запропонував Москві та Києву мирний план, який передбачає передачу Росії близько 20% української території в обмін на припинення бойових дій. Про це повідомляє швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung з посиланням на двох незалежних співрозмовників у владі Німеччини.

План врегулювання конфлікту, за даними видання, США представили за дорученням глави Білого дому Джо Байдена, який із секретною місією направив до Києва та Москви директора ЦРУ. Повідомляється, що в Україну Бернс приїжджав в середині січня 2023 року.

У мирному плані йшлося нібито про близько 20% території України, що приблизно лрівнює територіям Донецької та Луганської областей.

"Обидві сторони, як повідомляють два політики, відмовилися. Українці - тому що вони не хочуть, щоб їхня територія була розділена, росіяни - тому що вони вважають, що в будь-якому випадку виграють [військовий конфлікт] в довгостроковій перспективі", - пише газета.

Видання зазначає, що відмова від такого плану могла стати причиною ухвалення рішень про надання Україні західних танків. Нібито саме після цих поїздок Бернса Байден вирішив поступитися наполяганням канцлера Німеччини Олафа Шольца та ухвалити рішення про надання Україні бойових танків Abrams. Це рішення глави Білого дому розблокувало позицію Берліна щодо передачі Україні танків Leopard 2.

При цьому, за даними NZZ, рішення Байдена стало несподіванкою для Шольца. Тому його рішення щодо танків Leopard 2 також могло бути спонтанним, а не продуманим, як це подала німецька сторона.

У Білому домі та ЦРУ спростували повідомлення швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував РФ і Україні мирний план, пише The Newsweek.

Так, заступник представника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним".

Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні та що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно помилковим".

Як повідомляв Главред, в січні видання The Washington Post з посиланням на чиновників та інші джерела писало, що директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та проінформувати його про можливі подальші військові плани країни-агресора Росії на найближчі тижні та місяці.

Мирний план про завершення війни в Україні

Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, повідомляв, що російському диктатору Путіну нібито передали через неформальні канали від керівництва впливової країни-посередника "мирні пропозиції" щодо війни в Україні. Суть пропозицій зводиться до того, що Путіну пропонують вивести війська на кордони 23 лютого 2022 року. При цьому дадуть можливість "зберегти обличчя". Але президент РФ відмовився від мирного плану посередників.

Також повідомлялося, що президент Росії не збирається відмовляється від нового наступу в Україні попри те, що йому радять сконцентруватися на обороні захоплених територій Донецької та Луганської областей і анексованого Криму. Путін наказав готувати наступ в Україні за кількома напрямками.

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