Сьогодні США оголосять про постачання Україні далекобійних ракет - ЗМІ

Ракети, які увійдуть в новий пакет допомоги Україні, подвоять дальність дії українських озброєнь.

Нова зброя надійде в Україну із США не одразу / 93 ОМБр, УНІАН

У п'ятницю, 3 лютого, США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України. У нього увійдуть ракети більшої дальності, але це будуть не ракети ATACMS, про які просив Київ.

Як пише CNN з посиланням на джерела, пакет військової буде розділений на 500 мільйонів доларів у вигляді зброї та спорядження, взятих безпосередньо із запасів США, і приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді товарів, закуплених у військових підрядників, відомих як ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Пакет включатиме бомбу малого діаметра наземного базування, керовану ракету з дальністю дії 150 км. Ці ракети фактично подвоять дальність дії українських озброєнь.

Нова зброя надійде в Україну не одразу, оскільки вона не буде надходити безпосередньо зі складів США. Замість цього США укладуть контракт з виробниками зброї на поставку ракет великої дальності Україні, і цей процес може зайняти тижні або місяці.

Пакет також включає боєприпаси для артилерії та HIMARS, а також допоміжні системи та обладнання для ракетного комплексу Patriot.

Тим часом українські сили ще не завершили навчання з системою Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, але США забезпечують логістику та технічне обслуговування задовго до того, як перша батарея Patriot буде введена в експлуатацію в Україні.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, раніше видання Reuters писало з посиланням на американських чиновників, що США готують пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів, яка, як очікується, вперше може включати ракети більшої дальності до 150 кілометрів. Йдеться про бомби GLSDB з радіусом дії до 150 км.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Це рішення Байдена підтримали в Білому домі.

Генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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