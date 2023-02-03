Наступні шість місяців війни будуть критичними і вирішальними – директор ЦРУ

Диктатор РФ розраховує на те, що Захід охопить "політична втома". Кремль бреше, нібито готовий до переговорів, хоч насправді не зацікавлений у них.

Наступні шість місяців війни будуть критичними, заявив директор ЦРУ/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Наступні пів року війни будуть "критичними". Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що у країн Заходу з’явиться "політична втома" від нинішньої ситуації в Україні.

Про це сказав директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, повідомляє CBS. Він зазначає, що у наступні шість місяців на фронті відбуватимуться ключові події і цей період стане вирішальним у війні.

"Путін, я думаю, просто зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе", – сказав директор ЦРУ.

Також він додав, що Кремль бреше про свою готовність вести переговори з Україною. Влада країни-агресорки РФ заявляє, нібито готова до діалогу, хоча насправді вони не зацікавлені в цьому.

Бернс також прокоментував відносини Росії та Китаю. Він зазначає, що китайський лідер Сі Цзіньпін може бути "вибитий з колії" через слабкі військові дії Росії. Проте КНР досі залишається "відданою партнерству" з РФ, про яке дві країни оголосили минулого року.

Він додав, що Китай залишається найбільшою геополітичною проблемою, з якою США зіштовхнуться у майбутні десятиліття.

Загроза нового масштабного наступу Росії

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначає, що за найбільш песимістичним сценарієм загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. При цьому він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, Путін знову кине свою армію на штурм Києва. Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків, вважає польський прем’єр.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Уже фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати з північного напрямку.

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