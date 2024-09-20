Гарріс зробила важливу заяву щодо України напередодні зустрічі із Зеленським

Майбутня зустріч із Володимиром Зеленським стане для Камали Гарріс уже сьомою за рахунком.

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Камала Гарріс зробила заяву напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Віцепрезидентка США, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс заявила про свою непохитну прихильність до українського народу.

Про це вона написала в соцмережі Х перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас віцепрезидентка США нагадала про те, що майбутня зустріч із Зеленським стане для неї вже сьомою за рахунком.

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"Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - додала Гарріс.

/ @VP

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Раніше Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом. Президент відповів на запитання про те, чи хоче він побачити план закінчення війни кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про свій план перемоги. Графік плану перемоги, який наступного тижня буде презентовано під час поїздки до США, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України в жовтні-грудні.

Як повідомлялося раніше, Главред, президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США де, зокрема, проведе переговори з президентом США Джо Байденом і представить йому раніше анонсований "План перемоги" України.

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