УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії

Юрій Берендій
24 вересня 2024, 20:57
202
В МЗС відповіли на заяву президента Чехії Петра Павела щодо необхідності Україні змиритись із тимчасовою окупацією частини територій.
Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії
В МЗС відреагували на скландальну заяву Петра Павела / Колаж Главред, фото: УНІАН

Виведення російських окупаційних військ з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах є одним з ключових пунктів Формули миру президента Зеленського. Про це повідомило МЗС України у відповідь на заяву президента Чехії Петра Павела про необхідність змиритися з тимчасовою окупацією частини території.

МЗС підкреслило, що цей та інші пункти Формули забезпечать всеосяжний, справедливий і тривалий мир не лише для України, але й для всієї Європи та світу.

"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Українські дипломати закликали до спільних зусиль для реалізації Формули миру в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН та цінують людське життя.

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - резюмували в МЗС.

Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти просунулися на Курахівському напрямку та повністю захопили місто Українськ у Покровському районі Донецької області, про що повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Росія завдала масованого удару по Харкову 24 вересня, під прицілом опинилися житловий будинок, хлібозавод і стадіон. Президент Володимир Зеленський різко засудив обстріл, заявивши, що РФ своїми діями щодня підтверджує свій статус терориста.

Ймовірно, окупанти використали бомбу ФАБ-500 під час удару по Харкову 24 вересня. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, правоохоронці виявили уламки цієї бомби на місці одного з ударів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Петр Павел
Реклама

Головне за день

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:52 Україна
РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:31 Україна
Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

22:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим 33280

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами 22124

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд 6450

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання 6266

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

Останні новини

22:52

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:49

Наташа Корольова зганьбила свою беззубу невістку - що сталося

22:31

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:25

Іноземці "зламають язик": які слова можуть вимовити лише українці - списокВідео

22:01

Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
21:37

Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо

21:21

Слимаки її ненавидять: садівник назвав особливу рослину, яка відлякає шкідників

21:16

"Переговори триватимуть десятиліттями": Розумний описав сценарій завершення війниВідео

20:57

Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії

Реклама
20:50

Які речі не можна брати в руки 25 вересня: прикмети, які не можна порушувати

20:22

Коло, трикутник і квадрат: блогер розкрила, що означають дивні знаки на бірках одягуВідео

20:15

Виявився росіянином: з'явилося фото таємного чоловіка Аліни Гросу - деталі

20:03

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

20:02

Білоруський літак над Україною: Повітряні сили пояснили ситуацію

19:56

Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

19:34

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

19:23

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших

19:18

Не через велику любов: чому собака облизує обличчя людини - несподіване поясненняВідео

19:16

Запаси обмежені: чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - WP

19:00

Звʼязок у блекаути під питанням: чим загрожує зміна оподаткування для провайдерівПогляд

Реклама
18:51

Блищатиме, як нова: як відмити душову кабіну від нальоту за 15 хвилин

18:40

Удар по Харкову: чим Росія атакувала багатоповерхівки та який вигляд має місце прильотуФото

18:28

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:17

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по ХарковуФото

17:58

Чому Нідерланди не можна називати Голландією: до чого тут "п'яний туризм"

17:52

Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

17:44

Чому Трамп накинувся на ЗеленськогоВідеоблоги

17:39

"Що змусить Путіна закінчити війну": Сікорський видав важливу заяву

17:32

США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

17:27

Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

17:23

Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний заводФотоВідео

17:16

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала прогнозом

17:04

Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

16:46

Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - РозумнийВідео

16:43

Що ховається за індексом "Е" у магазинних продуктах: перелік заборонених добавокВідео

16:35

Багаторічному нагару прийде кінець: як відмити дно сковорідки

16:28

Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

16:18

Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – РозумнийВідео

16:06

Італійці в захваті: як смачно приготувати креветки

Реклама
16:03

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударомФотоВідео

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:10

Білоруський винищувач міг перетнути держкордон: що відомо

15:08

ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти