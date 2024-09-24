Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії

В МЗС відповіли на заяву президента Чехії Петра Павела щодо необхідності Україні змиритись із тимчасовою окупацією частини територій.

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В МЗС відреагували на скландальну заяву Петра Павела / Колаж Главред, фото: УНІАН

Виведення російських окупаційних військ з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах є одним з ключових пунктів Формули миру президента Зеленського. Про це повідомило МЗС України у відповідь на заяву президента Чехії Петра Павела про необхідність змиритися з тимчасовою окупацією частини території.

МЗС підкреслило, що цей та інші пункти Формули забезпечать всеосяжний, справедливий і тривалий мир не лише для України, але й для всієї Європи та світу.

"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - йдеться у повідомленні. відео дня

Українські дипломати закликали до спільних зусиль для реалізації Формули миру в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН та цінують людське життя.

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - резюмували в МЗС.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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