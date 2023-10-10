'Все було сплановано': у ГУР розповіли, яку українську зброю росіяни передали ХАМАСу

Українські військові здобули у боях проти росіян "велику кількість" техніки, важкого озброєння і стрілецької зброї, заявили у ГУР.

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У ГУР розповіли про зброю, яку РФ передала ХАМАС / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов уточнив інформацію про передану росіянами терористам ХАМАС західну зброю, захоплену окупантами під час боїв в Україні.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" він зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю у невеликій кількості, і що відправлення, вірогідно, відбулось заздалегідь.

Юсов зазначив, що про факт передання зброї свідчить інформація з різних джерел, серед іншого це дані, здобуті оперативним шляхом. Він наголосив, що мова йде про стрілецьку зброю, однак невеликі обсяги.

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Він також наголосив, що українські військові здобули у боях проти росіян "велику кількість" техніки, важкого озброєння і стрілецької зброї.

"На превеликий жаль, є окремі випадки щодо захоплення стрілецької зброї і з боку загарбників. Окремі зразки контрабандними каналами постачання зброї передані ХАМАС, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені", - зазначив Юсов.

За його словами, "похвилинно" важко визначити, коли саме РФ передала ХАМАС зброю, "але, вочевидь, йдеться про заздалегідь сплановані дії".

Відповідаючи на запитання, чи знали у РФ, що ХАМАС планує атаку на Ізраїль, представник ГУР сказав, що, з огляду на реакцію на події російських пропагандистів і Кремля, можна стверджувати, що РФ дійсно була "так чи інакше проінформована" про плани ХАМАС.

Окрім того, за його словами, передання зброї теж швидко не відбувається, і така спецоперація потребує підготовки й відповідного часу.

Нагадаємо, що РФ знала про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль. Ватажки ХАМАС неодноразово зустрічались із російськими дипломатами. Також РФ передала бойовикам зброю, яку їм вдалось захопити під час війни в Україні.

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС. Відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в районі все ще є терористи.

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