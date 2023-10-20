Уряд Ізраїлю повідомив трагічні новини про українців

Ізраїльська влада представила оновлені відомості щодо іноземних громадян, які загинули внаслідок бойових дій. Найбільше втрат серед громадян США та України.

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Уряд Ізраїлю повідомив скільки Українців загинуло / Колаж Главред, фото: Twitter kann_news, pixabay

Вранці 20 жовтня були розміщені актуалізовані відомості щодо іноземних громадян, які були убиті або викрадені терористами, що прорвалися на територію Ізраїлю із Сектору Гази 7 жовтня. Про це повідомляє видання "Новини Ізраїля".

Уточнена статистика смертей громадян інших держав в Ізраїлі:

32 громадян США вбито і 8 зникли безвісти,

24 громадян України вбито і 3 зникли безвісти,

22 громадян Франції вбито і 4 зникли безвісти,

21 громадянина Росії вбито і 7 зникли безвісти,

19 громадян Аргентини вбито і 7 зникли безвісти,

15 громадян Таїланду вбиті та 10 зникли безвісти,

12 громадян Німеччини вбиті та 7 зникли безвісти,

12 громадян Великобританії вбиті та 3 зникли безвісти.

Серед убитих, крім громадян Ізраїлю, є також громадяни Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі- Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану.

Водночас, станом на 18 жовтня, українське МЗС офіційно верифікувало 13 загиблих українців в Ізраїлі та шістьох зниклих безвісти. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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"Це дані МВС Ізраїлю. Але прошу звернути увагу, що там вказується, що це приблизна статистика. Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та шість зниклих безвісти", – зазначив речник зовнішньополітичного відомства.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хижі. Жінка була родом з Харкова. Як пише у Facebook журналіст Антон Наумлюк, "це перша підтверджена смерть українки у Секторі Гази".

Водночас, президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації з питань Ізраїлю та України. Глава Білого дому заявив, що вже в п'ятницю направить до Конгресу терміновий запит на фінансування допомоги двом країнам.

Також, стало відомо, що Пентагон планує відправити до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів калібром 155-мм, які були призначені для України. Про це заявили ізраїльські чиновники.

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