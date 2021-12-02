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Лукашенко, який погрожував війною Києву, оголосив про навчання Білорусі та РФ біля кордонів України

2 грудня 2021, 11:18

Мінськ та Москва вже готові провести перший етап військових навчань на білорусько-українському кордоні, сказав Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко
Наразі ми ці плани верстаємо, але перший етап навчань біля кордонів України проведемо вже взимку - Лукашенко / Reuters

Армія Білорусі та війська Росії незабаром проведуть військові навчання біля кордонів України. Домовленості про захід досягнуті на рівні офіційних Мінська і Москви. Навчання планують провести в два етапи, причому перший повинен відбутися вже взимку. Про це заявив самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що домовленості про про навчання на кордоні Білорусі та України, які повинні відбутися найближчим часом, були досягнуті з президентом РФ Володимиром Путіним.читайте такожЛукашенко фактично оголосив війну Україні

"Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом повинні разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні", - стверджує Лукашенко.

За його словами, на військові маневри слід очікувати протягом найближчих місяців. Держави наразі будують плани, проте перший етап навчань має відбутися вже цієї зими.

"(Військові навчання відбудуться, - ред.) десь у два етапи в найближчі декілька місяців...наразі ми ще плани ці верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо", - сказав Лукашенко і підкреслив, що вже все готово для проведення таких заходів.

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Заяви Лукашенка на адресу України

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що у разі загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі або інцидентів на кордоні з Росією, білоруські військові нададуть підтримку росіянам. Саме тому, як стверджує Лукашенко, Україна зміцнює українсько-білоруську ділянку кордону.

Олександр Лукашенко визнав окупований Москвою Крим територією Росії. За його словами, півострів, мовляв, став фактично і юридично російським після проведеного там "референдуму" у 2014 році. При цьому він домовився з Путіним про відвідування Криму та Севастополя і підкреслив, що такий крок означатиме визнання захопленого півострова територією РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив Лукашенка про те, що визнання Криму "російським" стане непоправним ударом по українсько-білоруським відносинам. Дипломат різко підкреслив, що питання Криму є безкомпромісним для Києва.

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