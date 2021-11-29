"Білорусь не залишиться осторонь": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти України

Росія не повідомляла Білорусі про напад на Україну - Лукашенко / Reuters

Якщо Москва зважиться на нову військову операцію проти України, то повідомить про свої плани білоруську армію. У разі загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі або інцидентів на кордоні з Росією, Мінськ надасть підтримку росіянам. Саме тому українська держава зміцнює свої північні кордони. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як повідомляє Белта, він сказав про те, що якщо Москва ухвалить рішення піти в наступ на Україну, білоруські військові і особисто глава держави вже мали б таку інформацію.читайте також"Ми готові захищати союзників": в НАТО звернулися до Росії через Україну і пригрозили контрударом

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.

Крім того, за його словами, у разі загострення військового конфлікту Москви і Києва, Білорусь підтримає Росію. Україна про це знає, і саме тому зміцнює свій кордон з білоруською державою.

"Вони чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували матеріали, в яких мова йшла про концентрацію військ біля кордонів України. Також журналісти продемонстрували супутникові знімки, на який фіксуються маневри російських військових підрозділів.

У НАТО підтвердили скупчення військ РФ біля кордонів України і заявили, що росіяни можуть провести військову операцію проти української держави.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що дії Росії пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів держави.

Журналісти німецького видання Reuters опитали низку експертів на Заході і у Росії, внаслідок чого прийшли до висновку, що Москва навряд чи піде в атаку на Україну. Рух російських військ, швидше за все, пов'язаний з демонстрацією Кремлем "червоних ліній" щодо української держави. Росія навряд чи піде в атаку, оскільки невідомо, як далеко може зайти НАТО в питанні підтримки України.

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