УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Будемо діяти по повній програмі": Кулеба відповів Лукашенку на "російський" Крим

1 грудня 2021, 09:47

У МЗС України різко відреагували на заяву Лукашенка.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба прокоментував заяву Лукашенка / Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко про "де-юре і де-факто російський" Крим.

Глава українського МЗС зазначив, що якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Росією Криму, Україна відповість "по повній програмі", пише "Укрінформ".

"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, регулярно здійснюваного на різних медійних платформах Олександром Лукашенком. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми будемо діяти по повній програмі. Крим - це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", – відреагував Кулеба.

Заява Лукашенка

"Крим де-факто, я тоді ще сказав, - це російський Крим. Після референдуму і де-юре Крим став російським", – Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом з президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

Раніше Лукашенко заявив про те, що в разі загострення російсько-українського конфлікту Мінськ надасть підтримку росіянам.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.

Автор: Сергій Кущ
viber
Олександр Лукашенко анексія Криму Дмитро Кулеба
Зараз ви переглядаєте новину «"Будемо діяти по повній програмі": Кулеба відповів Лукашенку на "російський" Крим». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Не здумайте викидати: де можна використовувати лушпиння цибулі, яєчну шкаралупу і бананову шкіркуНе здумайте викидати: де можна використовувати лушпиння цибулі, яєчну шкаралупу і бананову шкірку Гороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витрати Удача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудняУдача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудня Найлегший, швидкий і дешевий ремонт в будинку своїми руками: як оновити житло за пів годиниНайлегший, швидкий і дешевий ремонт в будинку своїми руками: як оновити житло за пів години Прогноз на грудень-2021 від астролога Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяПрогноз на грудень-2021 від астролога Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяця
09:47

"Будемо діяти по повній програмі": Кулеба відповів Лукашенку на "російський" Крим

09:30

Чи потрібно українцям панікувати через COVID-штам Омікрон: лікарка дала відповідьВідео

09:04

Військові навчання в Україні - це червона ганчірка для Путіна, на яку він не може кинутисяПогляд

08:59

"Викидні через вакцинацію, а епідемія COVID - 19-вигадка": у МОЗ "рознесли" популярні фейки

08:46

Гороскоп на картах Таро для Риб на грудень 2021 обіцяє великі гроші та нову любовВідео

Реклама
08:37

Гороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афериВідео

08:24

Коронавірус в Україні 1 грудня: майже 12 тисяч нових випадків і 557 смертей

07:45

У Сенаті США домовилися про розгляд поправок до бюджету із санкціями проти Північного потоку-2 - The Hill

07:00

Під загрозою кожна країна світу: лікар розповів про небезпеку штаму Омікрон

06:28

Росія перекинула до кордонів України 10 тисяч військових

06:12

Здійснення мрії та підступність друга: прогноз на картах Таро для Близнюків на грудень 2021Відео

06:06

Анкара замість Мінська: чому Україна ризикує, погоджуючись на посередництво ЕрдоганаПогляд

06:01

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоФото

05:40

Дуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

05:32

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера перевершив батька в рельєфності тіла

05:08

Крижаний прогноз з потужними снігопадами: Україну атакує небезпечний циклон

05:05

Як можна повторно використовувати чайні пакетики: 10 несподіваних застосувань

04:18

"З першим днем зими!"- прикольні картинки і душевні привітання

04:16

Казково красиві обої на робочий стіл - Різдво і Новий рік 2022

04:15

Не поспішайте зливати в раковину: куди використовувати воду після варіння картоплі

Реклама
04:13

Лікар пояснила, кому не можна вживати цибулю

04:05

Саманта Джонс повертається на екрани: зірка Сексу у великому місті приступила до зйомокВідео

04:01

Ваше волосся буде рівним і блискучим: експерт пояснила, який гребінець вибрати

03:17

День ангела Романа: душевні привітання в прозі і віршах, листівки іменинникам

03:05

День працівників прокуратури України: сердечні привітання в прозі і віршах і душевні картинки

02:22

Як виглядати краще та стрункіше на фото: з'ясувався головний секрет

01:56

"Споживачів помножать на нуль": експерт дав сумний прогноз щодо цін на газ в Україні

01:32

Україні загрожують дострокові вибори в Раду: аналітик назвав умову

00:41

Найсмачніша гречка за 2 хвилини: дуже простий рецептВідео

00:12

Прикмети на 1 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

00:07

Робимо ремонт: шикарні ідеї затишної квартири у змішаному стиліВідео

30 листопада, вівторок
23:55

Ситуація на кордоні з Україною: Німеччина закликає до діалогу з Путіним

23:34

Що змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"

23:27

Комаровський розповів, чому дуже небезпечно полоскати горло при ангініВідео

22:59

Олександр Градський за місяць до смерті таємно одружився з українкою

22:40

Відмова від безкоштовних пластикових пакетів у супермаркетах: подробиці КабмінуВідео

22:24

Ніколи цього не робіть: як уберегти будинок від проблем і залучити багатство в грудніВідео

22:19

Як усунути помилки при генеруванні covid-сертифіката: поради МОЗ

21:53

Україну завалить снігом у грудні: названо датиВідео

21:38

У Львові злочинці пограбували та підпалили салон краси з відвідувачамиВідео

Реклама
21:30

Twitter заборонятиме публікувати фото людей без їхньої згоди

21:13

Вдвічі більше голови: в Україні немовляті видалили величезну пухлинуВідео

20:45

У Львові масштабна пожежа: спалахнули склади

20:33

У МЗС Румунії стривожені через ситуацію в Чорному морі

20:30

Власників земельних паїв змусять платити податок: за кожен гектар по 1500 грнВідео

20:25

В Україні дозволять робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу: Ляшко назвав терміниВідео

20:15

Галкін та Пугачова шикарно прикрасили свій замок до Нового рокуВідео

20:01

Київ потоне в заторах: де і коли перекриють вулиці, і з чим це пов'язано

19:38

Учасник шоу-балету Полякової прокоментував свій роман зі співачкоюВідео

19:36

У туалеті одеського ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопцяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти