"Будемо діяти по повній програмі": Кулеба відповів Лукашенку на "російський" Крим

Дмитро Кулеба прокоментував заяву Лукашенка / Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко про "де-юре і де-факто російський" Крим.

Глава українського МЗС зазначив, що якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Росією Криму, Україна відповість "по повній програмі", пише "Укрінформ".

"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, регулярно здійснюваного на різних медійних платформах Олександром Лукашенком. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми будемо діяти по повній програмі. Крим - це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", – відреагував Кулеба.

Заява Лукашенка

"Крим де-факто, я тоді ще сказав, - це російський Крим. Після референдуму і де-юре Крим став російським", – Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом з президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

Раніше Лукашенко заявив про те, що в разі загострення російсько-українського конфлікту Мінськ надасть підтримку росіянам.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.