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РФ перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих - розвідка

29 вересня 2022, 13:01

Білорусь вже готує місця для розміщення російських військових.

Лукашенко, Білорусь, російські військові
РФ перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих / Колаж фото Reuters

Росія перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих окупантів. Лукашенко вже навіть почав готувати місця для їх розміщення. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Там планують зібрати "досвідчених" і "молодих" бійців у співвідношенні 1:5. Під їх потреби виділяють склади, ангари, приміщення занедбаних сільськогосподарських і фермерських господарств.

"Після збільшення штату підрозділи будуть використовувати російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки і озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Атака з боку Білорусі

Нагадаємо, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що Путін спробує знову піти в наступ на Київ і Волинь.

"Це говорить про те, що "Пітун" збирається перекинути в Білорусь велику кількість живої сили і вдарити по двох напрямках логістики. Це Волинь - щоб обрізати поставки західного озброєння, і Київ – це його ідея-фікс, тому що тільки так можна змусити Україну вступати в переговори", – зазначив боєць ЗСУ.

Раніше український генерал Ігор Романенко оцінив ризик повторного наступу на Київ. Він зазначив, що сценарій, згідно з яким Росія, посилена білоруськими військами, знову наступатиме на Київ, розглядати не варто. Генерал пояснив, що поки у Росії немає сил для повторного походу на Київ.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що в Кремлі все ще сподіваються перехопити ініціативу у війні проти України і після проведеної часткової мобілізації знову рушити армією на Харків і Одесу.

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