"Україна змушена тримати війська на північних рубежах": генерал оцінив ризик повторного наступу на Київ

Генерал оцінив ризик повторного наступу на Київ / скріншот

Сценарій, згідно з яким Росія, посилена білоруськими військами, знову наступатиме на Київ, розглядати не варто.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді пояснив, що поки у Росії немає сил для повторного походу на Київ.

"Я розумію, що переживають жителі північних областей України і столиці, тому раз по раз звучить питання з приводу загрози для Києва і загрози з боку Білорусі. На поточний момент наявної у Росії угруповання недостатньо для проведення серйозних активних наступальних дій на цьому напрямку. У неї просто не вистачає військ, щоб вирішувати свої завдання на Сході і півдні України, Росії не до Києва", - зазначив генерал.

За словами Романенка, Україна змушена тримати частину своїх військ на північних рубежах оскільки 2014 рік і лютий 2022-го чітко показали, що для нас не повинно існувати серйозних несподіванок з боку противника, які ми не могли б блокувати.

"А це досягається за рахунок певних резервів. Тому на північному і північно-східному напрямках ми змушені тримати частину своїх сил.При цьому у Росії зберігається можливість з-за кордону обстрілювати північні області і не тільки. Прийде час - і ми зможемо відповідати, і тоді РФ припинить цим займатися", - пояснив експерт.

Генерал нагадав, що зовсім недавно ми ще не припускали, що по Криму можуть наноситися якісь удари. Але раптом народилося "Бавовнятко" і тільки нарощує свої можливості.

"Втім, і весняний похід Росії на Київ не став для неї легкою прогулянкою, як вона розраховувала. Доказом тому є провал бліцкригу-першої стратегічної наступальної операції на півночі. Адже росіяни пішли з півночі, від Києва і з острова Зміїний не з гуманітарних міркувань. Вони пішли тому, що був відповідний вплив наших героїчних Збройних сил", - підсумував Романенко.

Раніше глава підконтрольної Кремлю Чеченської республіки Рамзан Кадиров закотив істерику - так він відреагував на порушення СБУ кримінальних справ проти нього за трьома статтями. У своєму Telegram він заявив, що нібито був готовий "взяти Київ", але Путін поки не дав наказ це зробити.

Нагадаємо, на Закарпатті в місті Хуст вулицю російського письменника Льва Толстого перейменували-відтепер вона носить ім'я британського прем'єра Бориса Джонсона, якого дуже полюбили українці за його підтримку нашої країни у війні проти Росії. Всього було перейменовано понад 20 вулиць.

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