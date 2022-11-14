У Європарламенті готуються оголосити Росію країною-терористом на наступному тижні

ЄС, Путін / pixabay

З 21 листопада в Європарламенті відбудеться голосування щодо визнання Росії країною-терористом.

Як повідомляється на сайті Європейської народної партії, яка є найбільшою політичною групою в Європарламенті 176 депутатів з різних країн, голосування пройде наступного тижня.

"Наступного тижня ми проголосуємо за резолюції, в якій Росія буде кваліфікована як терористична держава", - йдеться в заяві.

Крім того, в заяві йдеться про "різке несхвалення присутності Росії" на саміті G20 на Балі.

"Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних в дискусії про майбутнє світу — ось що значить дозволити Лаврову сісти за один стіл з іншими лідерами G20. Це неприйнятно. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами", - заявила депутат Європарламенту Раса Юкнявічене (ЄНП).

Так, депутати Європейської народної партії хочуть визнати Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та інших причетних до російської агресії проти України військовими злочинцями і почати проти них міжнародний судовий розгляд.

Статус Росії як держави-спонсора тероризму

Журналісти американського видання The Washington Post ще в середині квітня писали, що президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав його посприяти визнанню Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначалося, що Байден висловив готовність розглянути варіанти з метою посилення тиску на Москву. Рішення про новий статус для Росії може призвести до санкцій щодо десятка інших країн, які працюють з Російською державою і заморожування активів РФ в Штатах.

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