Держдума РФ 3 жовтня збереться на позачергове засідання щодо анексії захоплених територій України

Держдума "розглядатиме" так звані "підсумки референдумів" на окупованих територіях України / Колаж Reuters , 24 канал

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін скликає депутатів на "позачергове засідання", яке відбудеться 3 жовтня. На ньому парламентарії країни-агресорки мають намір розглянути нібито "результати" незаконних "референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях для оформлення анексії територій України.

Як повідомляє пропагандистське інформагентство РИА Новости, Володін заявив, що "засідання" відбудеться 3 жовтня для того, щоб російські депутати, мовляв, ухвалили "законодавчі рішення" за підсумками фейкових "референдумів" на окупованому Донбасі.

"Третього жовтня, в понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14.00, з тим, щоб до цього провести засідання Ради (Держдуми – ред.)", - сказав він.

Також Володін підкреслив, що "запропонував" депутатам Держдуми не залишати Москву наступного тижня, щоб, мовляв,"ухвалити рішення щодо референдуму на Донбасі, Херсонській і Запорізькій областях".

Фейкові "референдуми" Росії в Україні

Росія разом зі своїми колаборантами в період з 23 по 27 вересня провели незаконні "референдуми" в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях. Намалювали "результати", згідно з якими захоплені регіони нібито готові "увійти до складу РФ".

Керівник країни-агресорки Володимир Путін раніше оголосив у Росії мобілізацію.

Під час тієї ж заяви він сказав, що Москва збирається визнати "результати референдумів" на окупованих територіях України.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва в швидкому темпі хоче провести всі "формальні процедури" для подальшої анексії захоплених українських регіонів.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що незаконні "референдуми" Росії на захоплених українських територіях виключать подальші перемовини Києва та Москви.

За його словами, Путін цим показав, що має намір продовжувати воювати проти української держави.

Дивіться відео ТСН - Росія під дулами автоматів намагалася змусити людей йти на "референдуми"

Інші новини: