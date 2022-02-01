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Держдеп США вирішив евакуювати сім'ї дипломатів з Білорусі

1 лютого 2022, 09:01
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Державний департамент 31 січня віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати через "непередбачувану ситуацію в регіоні".

Держдеп
США евакуюють сім'ї дипломатів з Білорусі / Фото : Reuters

Державний департамент США віддав розпорядження членам сімей американських держслужбовців у Білорусі залишити країну. У відомстві заявили, що ситуація в регіоні непередбачувана.

Існує ризик довільного застосування законів в країні та загроз затримання, передає пресслужба Держдепу.

"Державний департамент 31 січня 2022 року віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на тлі незвичайної військової активності Росії біля кордону з Україною громадяни США в Білорусі або ті, хто хочк туди поїхати, повинні взяти до уваги, що ситуація в регіоні непередбачувана.

Евакуація дипломатів з України

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві.

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У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Велик Британія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють в Києві, повернуться до Британії.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуацію співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його"передчасним".

Пізніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, у Вашингтоні поки не мають наміру проводити організовану евакуацію американських громадян.

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