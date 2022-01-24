Евакуація громадян США з України не планується - Білий дім

Джен Псакі / Reuters

Сполучені Штати дозволили покинути Україну дипломатам з сім'ями.

Як повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, в Білому домі поки не мають наміру проводити організовану евакуацію американських громадян.

"Зараз є кошти для цього (щоб покинути Україну, - ред.), звичайно, є комерційні авіалінії, ви можете полетіти. Посольство також може надати допомогу, і це дуже схоже на те, що ми зробили в Ефіопії та багатьох інших країнах протягом останніх кількох десятиліть, але немає наміру евакуювати громадян", - заявила вона.

Евакуація дипломатів з України

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

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При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуації співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його "передчасним".

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