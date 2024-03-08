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Байден звернувся до Конгресу США і згадав про Україну: про що йшлось

Юрій Берендій
8 березня 2024, 06:37
Джо Байден зазначив, що Путін не зупинеться на Україні і США мають зробити все для того, щоб відповісти на виклик російського президента.
Байден звернувся до Конгресу США і згадав про Україну: про що йшлось
Байден звернувся до Конгресу США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент США Джо Байден відзначив, що забезпечення підтримки та надання необхідного озброєння може допомогти Україні зупинити агресію з боку Росії. Він описав поточну ситуацію як безпрецедентний момент і надзвичайні часи, коли демократія отримує удар по всьому світу. Про це американський лідер заявив у своєму виступі перед Конгресом США, повідомляє The Guardian.

Байден на початку свого виступу відстоював рішучу підтримку союзників США за кордоном і закликав Конгрес збільшити фінансування України у зв'язку з її війною проти Росії.

"Путін вдерся в Україну і він там не зупиниться. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом із нею і дамо їй потрібну зброю. І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства", – наголосив президент.

відео дня

Він наголосив, що США не можуть відмовити у допомозі та ризикувати безпекою України, Європи та світу, допускаючи, щоб диктатори продовжували злочини.

"Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу. Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо. Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників", - зазначив президент США.

Байден наполягає на продовженні надання допомоги Україні, стверджуючи, що свобода і демократія стоять під загрозою як у США, так і за кордоном. Він зазначив, що його мета - "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.

"Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться. Ми мусимо відповісти на виклик Путіна", - резюмував Джо Байден.

Він також відзначив, що готовий підписати закон про кордон, який вимагають республіканці.

"Прийміть його та надішліть мені", — сказав президент США Джо Байден Конгресу США.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

Нагадаємо ,як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, окрім схвалення законопроєкту з грошима для України, в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше в Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де було зауважено, що затягування у схваленні законопроекту негативно впливає на ситуацію на фронті.

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