Головна битва попереду, ЗСУ задіяли лише 3 з 12 нових бригад - Reuters

Україна сформувала ще 8 окремих штурмових бригад на базі МВС, чисельність яких становить 40 тисяч осіб, пишуть у своїй статті німецькі журналісти.

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Україна не застосувала всі бригади на фронті - Reuters / Колаж: Главред, фото: 72-га ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України в рамках контрнаступальних дій застосували тільки 3 з 12 бригад, які готували для наступу. Також на базі Міністерства внутрішніх справ створено 8 штурмових бригад чисельністю 40 тисяч осіб. Головна битва військ ще попереду.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що ЗСУ під час контрнаступальних дій ввели на поле бою лише 3 з 12 бригад. Дев'ять з них підготовлені і оснащені на Заході. Зазвичай бригада включає не менше 3,5-4 тисяч військових.

Крім того, при МВС сформовано 8 штурмових бригад, чисельність яких – 40 тисяч.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна веде наступальні дії. Гарант не уточнив напрямки атак. За словами Зеленського, в Кремлі зрозуміли – "Росії недовго залишилося".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дотримуватися режиму тиші на полі бою. Міністерство оборони оголошує про звільнення армією України територій після того, як ЗСУ вибили звідти окупантів РФ.

Журналісти Sky News опублікували матеріал, в якому йшлося, що ЗСУ в червні вдалося просунутися на 7 кілометрів углиб окупованих РФ територій. Очікується подальший рух сил оборони України.

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів, як ЗСУ проривають оборону окупантів Росії:

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