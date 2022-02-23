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Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна за військовою допомогою

23 лютого 2022, 23:14

Напередодні Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Кремль також опублікував фотографії звернень ватажків "ЛДНР" до Путіна.

У зверненнях йдеться, що бойовики просять Росію "надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України".

Напередодні Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії.

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Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".

Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу " між Росією і"ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.

Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.

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Володимир Путін російські війська ЛДНР
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