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45% росіян підтримують визнання Путіним "ЛДНР" - результати опитування

23 лютого 2022, 15:55

Як стверджують соціологи з російської організації "Левада-Центр", визнання угруповань "ЛДНР" підтримують в основному літні і малоосвічені росіяни.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Визнання владою Росії і президентом РФ Володимиром Путіним терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" підтримує "консервативну більшість" - близько 45% населення Російської Федерації. Про це говорить науковий керівник соціологічної організації "Левада-Центр" Лев Гудков.

Як каже соціолог, в таку групу входять літні і малоосвічені люди, які живуть в невеликих населених пунктах. І для таких людей по-максимуму важлива риторика президента Володимира Путіна. Проти визнання "ДНР" і "ЛНР", зазначає Гудков, виступають приблизно 40% росіян ‒ в основному молоді освічені жителі мегаполісів.

"Ми бачимо поляризацію щодо України, коли молодь частіше симпатизує Україні, позитивно ставиться, а люди старше 40 років переважно негативно ставляться", - пояснив соціолог.

Гудков також зазначив, що за останні вісім років у росіян різко знизилася підтримка ідеї ввести Донбас до складу Росії.

"Тому що люди розуміють, що це погіршення власного економічного становища, а ситуація в країні різко погіршилася через пандемію та інфляцію",-сказав соціолог з "Левада-центру" (організацію, до слова, влада РФ вважає "іноземним агентом").

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У офіційної російської соціологічної організації "Всеросійський центр вивчення громадської думки "(ВЦВГД) дані з приводу підтримкою росіян визнання "ДНР" і "ЛНР" вийшли іншими.

Швидше підтримують рішення Володимира Путіна про "визнання незалежними Донецької та Луганської народних республік" 73% респондентів, скоріше не підтримують – 16% респондентів, а 11% респондентів вагалися з відповіддю.

читайте такожВизнання "ЛДНР" і війська РФ на Донбасі: Україна закликала світ зупинити Москву

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих "ДНР" і "ЛНР".

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