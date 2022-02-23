Основна мета Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО – Дуда

Росія є загрозою не лише для України, а й для всього регіону, заявив президент Польщі.
Російська Федерація порушила архітектуру безпеки усієї Європи. Зараз РФ є загрозою не лише для України, а й для всього регіону.
Основною метою російського президента Володимира Путіна є показати слабкість Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і лідером Литви Гітанасом Науседою.
Дуда закликав главу Кремля припинити російську агресію.
"Ми, президенти держав, які є сусідами з Росією, звертаємося до президента РФ із закликом про мир і спокій. Ми впевнені, що громадяни РФ також хочуть жити у мирі", – наголосив Дуда.
Він зазначив, що Москва становить загрозу не тільки Україні, а й усьому регіону, і що вона порушила архітектуру безпеки Європи. Саме тому, за його словами, інші держави повинні показати єдність і "сказати чітке "стоп" імперським ідеям".
"Закликаємо Путіна стриматися і не йти на агресію проти України… Сподіваємось, що війна не спалахне. Закликаємо Путіна, щоб вони утрималися. Це важливий момент, коли ми всі ходимо вузькою стежкою між миром і війною, яка не відомо куди заведе Росію та світ", – сказав президент Польщі.
Також він засудив рішення Росії визнати "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР".
"Польща засуджує рішення Путіна визнати самозвані республіки. Це відкидання Мінських домовленостей, які Росія підписала. Це агресивний крок. Це підрив територіальної цілісності України", – зазначив він.
Через свою агресію Росія повинна стикнутися з жорсткими санкціями, сказав Дуда. Також Україна повинна отримати статус кандидата на членство у Євросоюзі.
Він також зазначив, що Польща і далі підтримуватиме Україну.
"Ми прибули, бо ми є друзями України, яка сьогодні стоїть перед загрозою. Ми тут як керівники держав Люблінського трикутника. Ми постійно на контакті та консультуємося. Наша зустріч тут в Україні є виразом нашої підтримки", – наголосив Дуда.
Новий альянс України, Польщі та Великої Британії
Раніше повідомлялося, що Україна, Польща і Велика Британія офіційно засновують новий тристоронній формат співпраці, покликаний зміцнювати безпеку і розвивати торгівлю між країнами.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше розповів деталі про новий союз. За його словами, цей альянс допоможе нашій державі не лише зміцнити свою безпеку, а й розвивати торгівлю та співпрацю між країнами в інших сферах.
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