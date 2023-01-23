Загроза штурму Києва з Білорусі: генерал-розвідник назвав ймовірні терміни

Сили оборони зуміли перекрити всі стратегічні напрямки, каже екс-глава СЗР.

Микола Маломуж оцінив загрозу атаки з Білорусі / Міноборони Білорусі

Малоймовірно, що Росія зможе згенерувати сили, здатні піти в новий наступ з метою захоплення Києва з території Білорусі, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Сили оборони зуміли перекрити всі стратегічні напрямки, і Росія зазнає поразки і на півдні, і на сході, хоча там досі йдуть важкі бої, підкреслив він в ході чату в Главреді.

"Північний напрямок, тобто з боку Білорусі, надзвичайно укріплений. Це не 24 лютого 2022 року, коли наші кордони були відкриті, і всі шляхи сполучення, зокрема, для руху танків, БТР і ракетних систем були вільні. Такого вже немає. Зараз вибудувана ешелонована оборона, і на півночі розташовані і готові зустріти ворога потужні артилерійські і ракетні системи, потужні сили і формування (і ЗСУ, і Нацгвардія, і Прикордонна служба)", - розповів генерал армії.

Він упевнений в тому, що друга спроба росіян зайти в Україну з боку Білорусі вже не буде їм здаватися легкою прогулянкою: "Всі шляхи перекриті і заміновані, готовність наших сил до наступальної операції з території Білорусі дуже висока".

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що білоруська армія не готова і не хоче наступати.

"Ми отримуємо оперативну інформацію від офіцерського складу білоруських військ - вони принципово не хочуть воювати в Україні. Спецназ, особливо той, що на контролі КДБ, у Росії – так. І вони формують певні приватні структури, які за гроші можуть проводити деякі операції", - упевнений він.

Екс-глава СЗР додав, що поки немає даних про готовність Росії і Білорусі до наступу з півночі.

"Сьогодні перспективи початку наступальної операції з території Білорусі немає. Це малоймовірно найближчим часом. Поки що Росія не готова до таких дій: ще не відбулося формування і бойове злагодження нових частин, забезпечення їх озброєнням і технікою, ще не здійснено оновлення цієї техніки на заводах і підприємствах ВПК Росії та Білорусі. Для цього потрібно півроку-рік як мінімум, а не два-три місяці", - резюмував Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

Читайте більше: