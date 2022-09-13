Шольц півтори години спілкувався з Путіним та закликав вивести війська з України

Шольц поспілкувався з Путіним / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц півтори години спілкувався телефоном із лідером країни-агресора Володимиром Путіним і закликав негайно вивести війська з України, повідомляє сайт Бундестагу 13 Вересня.

Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ та повазі територіальної цілісності і суверенітету України. Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії щодо анексії не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин.

Також канцлер Німеччини закликав Путіна поводитися з узятими в полон комбатантами відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, а також забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Крім цього, Шольц наголовив на необхідності забезпечення безпеки Запорізької АЕС. Він закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації і негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді МАГАТЕ.

Шольц та Путін також говорили про продовольчу кризу. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду й надалі виконувати її в повному обсязі.

Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, "виконуватиме" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру".

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва має виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатилов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до "затяжної війни".

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