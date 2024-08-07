В Україні "набуває спроможності" лідер, що може здійснити заколот в РФ - Буданов

Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що лідер, який зможе організувати новий похід на Москву, вже готується для цього в Україні.

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/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Россми

Під час виступу перед випускниками KSE керівник Головного управління розвідки пояснив, що, для того, щоб у Росії почався новий військовий заколот, потрібен лідер на місці, пише Forbes.

Водночас один із ймовірних лідерів, хто б міг очолити такий захід, наразі перебуває в Україні, але поки що набуває спроможність.

"Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити", — заявив Буданов. відео дня

Керівник ГУР пояснив, що у Києві знали про підготовку приватної військової компанії "Вагнера" до заколоту ще за пів року до початку. Однак бунт готувався "дуже заздалегідь". Однак, станом на зараз пориви до такого сценарію в Росії не спостерігаються.

"Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт вагнерівців готувався заздалегідь",– заявив Буданов.

На думку Кирила Буданова, Пригожина взяли саме за патріотизм. Річ у тім, що ватажок вагнерівців був досить складною особистістю, ультрапатріотом.

Керівник ГУР не має сумнівів, що повар Путіна мав в планах зайти в Кремль, в думках "йшов насправді рятувати Росію". Але Лукашенко йому пояснив чітко: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути".

"Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави – десь в іншому місці. І ти вже не зʼєднаєш цю любов. І він зупинився, прислухався до Лукашенка, це він йому говорив", – додав глава ГУР МО.

Останні заяви Кирила Буданова

Окрім цього, Буданов назвав, скільки людей потрібно для прориву на війні. Керівник ГУР визнав складнощі перебігу мобілізації в Україні, однак помилки виправляються.

Ба більше, Буданов також розкрив неочікуваний прогноз наступу РФ. На його думку, спаднаступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора - два місяці.

До слова, за версією The Times, Буданов планував операцію проти "вагнеррівців" у Малі з 2023 року. Також повідомляється, що український спецназ нібито за останній рік брав участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" в Судані.

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